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新增近紅外線、熱療槍頭 久休復操 「按摩大師」TheraBody解痠痛

【明報專訊】今天元宵，是時候埋單計數，看看自己在新年增磅多少？又要準備重拾運動鞋收身減肥了。久休復出練到一身痠痛，一支功能全面的運動按摩槍可助你加快紓緩；配合不同特性的無線耳機，邊聽歌邊做運動，讓戰鬥力重上高峰。

要減緩肌肉痠痛，很多人會靠運動按摩槍幫手。最近TheraBody推出第6代旗艦之作Theragun PRO Plus，不單透過16毫米振幅及高振動頻率來捶打痠痛部位的深層肌肉，今代還新增近紅外線功能，於按摩槍頭下方手柄設置了13枚LED燈，在按摩的同時把近紅外線照射到肌肉組織。品牌宣稱可藉此促進血液循環和細胞修復，提升肌肉紓緩效果。

生物識別感應器 帶你呼吸減壓

外形上，Theragun PRO Plus續用符合人體工學的專利三角設計，無論用家握着哪側手柄，任何角度都能保持平衡，減輕振動時手腕和手臂的負擔。機體提供3種振動速度，包括47、50及53Hz，同時新加入減噪技術，減低振動聲對其他人的影響。按摩槍預設了多種按摩程序，除了針對頸、背等特定部位按摩，也能協助在運動前喚醒肌肉。為方便用家調節振率及強度，機身保留LCD屏及實體操作鍵；用家也可通過藍牙連接手機的專用應用程式，既能控制機體部分功能，也可搜尋及下載更多適用的療程。

今代另一新功能，是在手柄增設生物識別感應器，用家只需握着手柄把按摩槍放在胸前，系統便會自動偵測用家的心率數據，然後在呼吸訓練模式下通過振動引領用家練習呼吸，宣稱有助睡前放鬆或減輕壓力。今代按摩槍配備7款槍頭，新增了1款熱療槍頭，可在10秒升溫至45℃、50℃或55℃，配合振動幅度較溫和的熱療模式，讓用家在運動訓練後緩解疼痛及減輕疲勞。

621克輕便版本 戶外運動良伴

Theragun PRO Plus屬於大型按摩槍，每次運動都帶出街或許不太方便，想有更輕巧的選擇，可考慮Theragun Relief，機體尺寸為24.5×6.55×3.48毫米，重量僅621克。機體同樣採用三角手柄設計，用家握着哪邊手柄都能輕鬆使用。由於主打輕巧，所以Theragun Relief只提供10毫米振動幅度，但仍支援呼吸訓練功能。跟機有3種按摩槍頭，包括減緩器、標準球、拇指，都足夠為全身不同部位的肌肉按摩。機身雖然不設LCD顯示屏，但配備一個實體鍵，方便更改操作模式。●

TheraBody Theragun PRO Plus規格

強度選擇：5級

振動頻率：3種

使用時間：約150分鐘

體積：154×65×36mm

重量：1.65kg（淨機不連槍頭）

售價：$4899

TheraBody Theragun Relief規格

使用時間：約120分鐘

體積：24.5×6.55×3.48mm

重量：621g（淨機不連槍頭）

售價：$1199

網址：wearereadyhk.shoplineapp.com

文：吳一鳴

美術：謝偉豪

編輯：朱建勳

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電郵: feature@mingpao.com

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