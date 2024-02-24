入門路線 高山濕地樹木披銀衣 濟州踏雪登漢拏山賞雲海

5條登山路線 僅2條可攻頂

漢拏山擁有豐富的自然生態，著名的漢拏山國立公園，於2002年被聯合國教科文組織認定為生物圈保護區。山上共有5條主要登山路線，包括城板岳、觀音寺、靈室、御里牧和頓乃克探訪路，其中城板岳和觀音寺兩條路線，可步行至漢拏山的山頂白鹿潭。傳說很久以前，神仙們騎着白鹿下凡來到漢拏山遊玩，白鹿潭因此得名。白鹿潭是火山湖，周長約2000多米、深100多米。

途經1100高地 白雪覆蓋杉木

除了攻頂，很多韓國人都喜歡選擇較易行的路線，如靈室和御里牧，雖然未能登頂，但可到達海拔1700米的威勢岳，且路線相對平坦，時間較短，同樣可欣賞白雪覆蓋山野的景觀，對很多初體驗登山的韓國人來說，都喜歡選這兩條入門路線。今次記者以靈室為主要路徑，目的地為威勢岳，路程來回約10公里，需時6至7小時。

準備好冬天登山的行裝和食物，就駕車前往靈室探訪路的入口，在途中會經過「1100高地」，沿路都是給白雪覆蓋的杉木，到了1100高山濕地，就如瞬間進入了冰雪世界，稍稍逗留欣賞後，繼續前往靈室探訪路入口。

全長5.8公里 多木階梯、平路

靈室探訪路全長5.8公里，以海拔1280米的靈室售票亭為起點，大約走3小時可到達海拔1700米威勢岳休憩所。靈室路線不算陡斜，攀升幅度都以慢慢上升為主，大部分皆為木階梯和大石路，平路也較多，對行山新手來說不大困難。

小展台飽覽奇岩山巒

往威勢岳的途中，有時會看到結冰積雪的河流，而中途也有不少小展台，可以給大家小休，登山人士可欣賞到奇岩山巒和雲海般的人間仙境，如遇上藍天，雲海景觀更清晰。要注意的是途中仍有不少是積雪的路，走起來要格外小心。直至看到白鹿潭外壁和「頓乃克」指示牌，就知道快要到達威勢岳休憩所了。

由於休憩所只供休息，不設小賣部，因此登山人士一般都會自備食物和飲品，韓國登山客更喜歡大家一同分享食物和水果，氣氛很好呢！

走積雪路 宜用行山杖、冰爪

漢拏山所有登山路線皆為即日來回，官方會因應不同月份、日落時間調整入山及下山時間，出發前務必留意，同時必須在規定時間內下山。由威勢岳休憩所下山，一般冬季（11月至翌年2月）來說，必須於下午3時前起程下山。下山時，走在結冰的路上會有點難度，此時行山杖和冰爪就能發揮作用了！當然太陽下山了，天氣會變冷，記緊做好保暖措施。●

● 韓國旅遊錦囊

入境要求：持香港特區護照毋須簽證

匯率：1000韓圜約兌5.8港元

機票：香港快運2、3月香港往返濟州，約1826至2346港元起，連稅

漢拏山（靈室至威勢岳路線）

全程：5.8公里

起點 : 靈室售票亭

來回時間：6至7小時

自駕：行走連接濟州市至西歸浦市中文洞的1139號道路（1100道路）至靈室售票亭停車場

巴士：濟州巴士客運站乘240號至靈室售票亭站，車程約1小時，票價1200韓圜（約7港元）

四季可開始入山時間：

˙冬季（11月至翌年2月）上午6:00

˙春秋季（3至4月、9至10月）上午5:30

˙夏季（5至8月）上午5:00

文：卓惠媛

美術：謝偉豪

編輯：梁小玲

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