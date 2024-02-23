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開眼 玩樂擴志

「天台學校」上堂 打開百年前課本

【明報專訊】枯燥的學科知識，乏味的圖文編排，是我們對教科書的刻板印象。

可是，當你打開百年前的課本，事情一下子就變得無比有趣！從晚清到1950、60年代，教科書百花齊放，一一展現不同年代的社會面貌。連「捉老鼠」都被列入教材，你猜得到是哪一科的內容嗎？到孫中山紀念館正舉行的舊課本展覽，自可找到答案。

20世紀初的香港，既有傳統私塾，亦有私人或教會創辦的西式學校，當時學生所用的課本未有嚴格規範，市面上同時出現本地和內地編印的教科書，部分甚至由學校教師、校長親自撰寫。「勤有功 戲有益——舊課本中的童玩」展覽涵蓋從晚清到1950、60年代這段教科書百花齊放的時間，展出逾60組教科書和玩具。除了中、英、數、常等核心科目，還有早期的蒙學讀本、專為女子而設的教科書、水彩畫課本等，一窺以往學生上課學的是什麼。

展示晚清到1960年代教科書

展品年期橫跨數十年，孫中山紀念館一級助理館長周俊基表示，好些科目早已消失，「例如尺牘，尺即長度，牘即竹簡，就是教學生撰寫信件、公文的用語、格式等」。在資訊科技發達的今日，現代人依賴電話、WhatsApp交流，但以前書信是重要的通訊工具，需遵守一定的規範。展覽特意展出不同版本的《尺牘》，如《新童子尺牘》、《中華初等尺牘》、《交際新尺牘》等，可見當年會按不同年紀的人士需要而教授書信格式。什麼場合需以書信通訊？由邀約朋友外出，慰問親友，到為照顧父母而向學校告假，向經理舉薦學徒等不同情景也有範例，這些書信反映上世紀的社會面貌。

常識書教治鼠 反映社會面貌

課本內容一直隨社會改變，百年前的常識書與現在的當然不同。1926年由商務印書館出版的《新撰常識教科書》（第五冊），有提及當時困擾社會的鼠患問題，教導學生防治鼠患。在1894年至1920年代，香港受鼠患問題困擾，逾2萬人死亡。常識書收錄的相關內容，便包括填補家中罅隙、養貓捉老鼠、放捕鼠器等，讓學生自小就有意識保持環境衛生，遏抑鼠患問題。今時今日，鼠患問題已受控，鼠疫已非重點教學內容，治鼠之法亦已不同。但周俊基留意到，無論是什麼年代，有些內容始終出現在教科書上，「知識的內容會有變改，德育方面卻沒怎樣改變」，例如孝順父母、守時、有借有還等品格教育，孔融讓梨、司馬光砸缸等歷史故事，在不同年代的教科書都能找到。

舊課本中尋找失傳遊戲

俗語有云：勤有功戲無益，展覽就將這句耳熟能詳的諺語改為「勤有功戲有益」。周俊基表示，近年大家明白玩樂對兒童發展有不少好處，而在上世紀的舊課本中，也非一面倒認為遊戲無益，以前的教科書有不少遊玩元素，例如有數學書透過捉迷藏，教學生數字概念。展覽特意從舊課本中找回曾出現的玩具，如毽子、陀螺、西瓜波、鐵皮玩具等，還有一些舊式遊戲如滾鐵圈、兵捉賊等，參觀者可透過二維碼認識這些或已失傳的遊戲。在特定周末，還有導師帶領玩一些經典集體遊戲，體驗當中趣味。

昔日學校無瓦遮頭 桌椅相連

為了令大家重拾課堂回憶，展覽特設課室場景，重現「天台學校」課室模樣，讓大家打卡。隨着戰後嬰兒潮和內地移民增加，無論是學校硬件抑或學額都供不應求，徙置大廈天台遂被改建成學校，天台學校應運而生。周俊基說：「這些學校無瓦遮頭，所有課堂都在天台進行，包括中英數、體育課，小息亦在同一地方，那時的學習環境不太理想。」踏入1970年代後，校舍數量增多，天台學校步入歷史。

展覽的「課室」內放有多張舊式木製桌椅，部分設計與現在常見的大不同。有些書桌的抽屜是上揭式，有些更是桌椅相連，坐上去後無法調節桌椅間的距離，記者試坐過，寫起字來不太舒服，難怪設計已不復見。「課室」一側密密麻麻滿佈各式各樣指示牌如「校務處」、「童軍室」、「視聽室」等，另一面則有家課冊黑板。細心留意，以前小學家課冊標註的科目是「國、英、數、社、科、健」，首3科不難辨識，分別指國語（中文）、英文、數學，但90後可能不知道什麼是「社科健」，社科健代表社會、科學（前身為自然科）和健康教育3個科目，到了1996年，當時的教育署將它們合併為「常識科」。每逢周末及公眾假期，展覽會設有1小時專題導賞，歡迎公眾邊看展品邊細聽關於教科書和童玩的故事。

「勤有功 戲有益——舊課本中的童玩」展覽

日期：即日至3月31日

地點：中環半山衛城道7號孫中山紀念館一樓展覽廳

網址：bit.ly/49GFmfG

文：張淑媚

設計：賴雋旼

編輯：梁小玲

電郵：friday@mingpao.com

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