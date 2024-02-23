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回顧去年焦點拍品

【明報專訊】春節前後是拍賣行較靜的時間，因為各大拍賣行會遷就農曆新年而將大型拍賣的日程延後。趁着新季大型拍賣未開鑼，記者跟大家回顧2023年蘇富比拍賣的焦點作品，讓讀者溫故知新，在之後的春拍繼續尋找心頭好。

（1）《戴手表的女人》

Femme à la montre

作者：Pablo Picasso

規格：油彩、畫布，130×97厘米

創作年份：1932

成交價：1.394億美元（約10.873億港元，紐約蘇富比）

特色：這幅作品是2023年全球拍賣會上成交價最高的藝術品。畫中描繪了一名戴腕表的女人，構圖色彩鮮明而複雜，成為藝術家有史以來價格第二高的畫作

（2）《持扇的女子》

Dame mit Fächer（Lady with a Fan）

作者：Gustav Klimt

規格：油彩、畫布，100.2×100.2厘米

創作年份：1917至1918

成交價：1.085億美元（約8.463億港元，倫敦蘇富比）

特色：歐洲拍賣史上最高價拍品，並刷新藝術家拍賣紀錄。畫作描述拿着扇子的女人，色彩柔和舒服，在上個藏家珍藏30年後，才再於市場出現

（3）《光之帝國》

L'Empire des lumières

作者：René Magritte

規格：油彩、畫布，80.3×65.7厘米

創作年份：1951

成交價：4230萬美元（約3.299億港元，紐約蘇富比）

特色：作者以超現實主義角度，展現光和暗的對比，塑造出晝夜結合的電影效果

（4）《阿特西河的島嶼》

Insel im Attersee （Island in the Attersee）

作者：Gustav Klimt

規格：油彩、畫布，100.5×100.5厘米

創作年份：1901至1902

成交價：5320萬美元（約4.15億港元，紐約蘇富比）

特色：屬Klimt的頂級珍品。畫作右上角的海島並非主角，佔據畫面中大部分面積的波浪反映作者思緒，引人入勝（拍賣行提供）

（5）1962 法拉利 330 LM 250 GTO by Scaglietti

成交價：5170萬美元（約4.033億港元，紐約蘇富比）

特色：由美國法拉利俱樂部主席珍藏約40年的法拉利。此次上拍，成為拍賣會歷史上公開發售最昂貴的法拉利車輛款式

（6）《教堂與穆爾瑙風景 II》

Murnau mit Kirche II

（Murnau with Church II）

作者：Wassily Kandinsky

規格：油彩、畫布，96×105.5厘米

創作年份：1910

成交價：4490萬美元（約3.502億港元，倫敦蘇富比）

特色：作品刷新藝術家拍賣紀錄。主體景象是位於德國的一座巴洛克建築風格的聖喬治教堂，作者描繪出建築物輪廓的平面，細緻展示風景中各元素

（7）《卑劣小人的自畫像（第二部分）》

Self-Portrait as a Heel（Part Two）

作者：Jean-Michel Basquiat

規格：壓克力彩、油彩棒、畫布，243.8×156.2厘米

創作年份：1982

成交價：4200萬美元（約3.276億港元，紐約蘇富比）

特色：藝術家當時由紐約搬到洛杉磯生活後，如入無人之境，沒人認識他，因而可寫意重新塑造自己，為作品注入重生一樣的新鮮感

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