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明初銅鎏金巨作 高超手工展佛教藝術

【明報專訊】農曆新年過後，收藏界慢慢熱鬧起來，拍賣行陸續推出春拍焦點拍品。有兩件將於3月紐約舉行的亞洲藝術拍賣會領銜的拍品率先亮相，包括拍賣史上最巨型的明初年款銅鎏金造像，拍賣行預期總成交額高達700萬美元（約5460萬港元）！有興趣的藏家除了可投得心頭好，也能表達一份保存佛教藝術的心意，因為收益會惠及菩提曼拏羅基金會，為其博物館之永久佛教藝術收藏籌集資金。

明朝御作坊受元代啟發

紐約蘇富比每年3月為期一星期的亞洲藝術拍賣會吸引全球藏家注視，今年擔當領銜拍品的兩尊巨大明初宮廷銅鎏金造像，同樣來自菩提曼拏羅基金會（Bodhimanda Foundation）。造像除精工卓越，最引人入勝是展現明朝御作坊受元代啟發的獨特風格，是藝術史中的珍貴典範教材。兩尊造像獨一無二，也是有史以來在拍場上出現的同類造像中尺寸最大。工匠的手工十分高超，造像品質、雕工及精神力量均能跨越年代，品質和意境超越同期作品。

拍賣史同類造像中最巨型

當中的寶帳大黑天立像體積巨型，高達74厘米，僅次於兩尊分別藏在青海省博物館和巴黎賽努奇博物館（Musée Cernuschi）的明永樂菩薩造像。造像象徵強大的守護力量，吸引不少對相關文化有興趣人士收藏。喜金剛立像同樣是大件頭，高達66厘米。有興趣的藏家除了可投得心頭好，也能表達一顆善心，因是次拍賣的收益將全數惠及菩提曼拏羅基金會，為其博物館之永久佛教藝術收藏籌集資金，好讓它舉行更多公開展覽，令更多人認識密宗佛教的歷史文化。

這兩尊造像早前於香港展出，是繼2011至2020年在鹿特丹世界博物館共同展出後首度亮相，其中寶帳大黑天立像亦曾於2012年在倫敦皇家美術學院展出。兩件珍品來頭不小，受藝術界肯定和尊崇。拍賣會舉行前會在3月14至18日在紐約蘇富比公眾預展。蘇富比喜馬拉雅藝術國際專家兼主管王傑安指出，「兩尊佛像的品質毋庸置疑，可說是具有金剛般的堅定力量。兩者體積同樣非凡，其中的大黑天更是私人收藏界中最巨大的明初年款銅鎏金造像」。

去年亞洲競投者數目創新高

在2024年拍賣旺季正式開始前，拍賣行也總結了一些拍賣數據。近年紐約拍賣會的買家數量屢見新高，以2023年為例，亞洲拍賣競投者數量是歷來最高，歐洲拍賣會的競投者數量也為歷來第二高。蘇富比環球奢侈品部主管Josh Pullan表示，2024年將繼續關注奢侈品市場的體驗和藏家群體。蘇富比主美洲區主席兼總裁及國際業務發展主管Mari-Claudia Jiménez也認為，2023年藝術市場盡顯韌力，意味可樂觀地預示2024年。「即使在充滿挑戰的環境中，仍然看到隱世數十年的傑作在拍賣場創下拍賣紀錄，這證明了藝術品收藏的持久吸引力。我們現在正處於世界上有史以來最大的資產和財富世代轉移之中，預計未來20至30年內，隨着新一代收藏家重塑藝術市場，藝術品收藏的人口結構將發生變化。」

金姿威容——菩提曼拏羅基金會珍藏

紐約蘇富比公眾預展：3月14至18日

拍賣：3月19日

查詢：www.sothebys.com

文：呂一心

設計：賴雋旼

編輯：梁小玲

電郵：friday@mingpao.com

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