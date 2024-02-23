巴塞隆拿當代藝術館 現代空間坐落古城

巴塞隆拿當代藝術館置身於廣場（Plaça dels Àngels）中央，並將廣場一分為二，因此成為這城市裏罕有地在前後方都擁有廣場空間的建築物。

巴塞市政府於1985年邀得來自美國的建築師Richard Meier主理。Meier在1984年奪得普立茲克獎，是當時炙手可熱的建築師。當時巴塞正在迎接1992年奧運的到來，因此市內有更大空間容許新建築的出現——Frank Gehry的金魚（El Peix）、Santiago Calatrava的聖火盤（Montjuïc Communications Tower），也是當年應運而生的產物。不過在工程延誤下，當代藝術館要到奧運過後3年才落成。

巧妙佈局盡採自然光

建築物的整體可理解為一個長方形的量體（massing），中間偏左有一圓柱量體（見平面圖），將長方體一分為二。長方體與圓柱的空位，成為連接南北兩個廣場的公共空間。從橫向（東至西）理解，3個量體分別為3類形狀及大小各異的展館，服務空間如走火梯及升降機等，則分佈於左、中、右三處。從縱向（南至北）理解，則前方為中庭、斜坡及大堂等公共空間。這樣的佈局令公共空間能吸收最多自然光，因此屬於大堂部分的南立面及屋頂，均採用玻璃幕牆，同時加上橫向的遮陽板，控制直照陽光進入室內的程度，使之變得鱗次櫛比，舒適宜人。

中庭斜道「打開」空間

博物館或美術館的公共空間，從設計者角度而言，往往是最具自由度，也是最有挑戰的空間。Meier以橫跨30米、沒有台階（landing）的斜道置於樓底達3層的中庭，連接地面至4樓。Meier形容，行人從地面沿斜坡而上，有如將建築空間打開（unfold）之餘，亦可同時看到舊城風貌，以及新建築的對比，成為密閉的展覽廳與城市之間的過渡。

斜坡元素讓行人動線成為空間體驗的重點，Meier的設計正正呼應了巴塞作為步行城市這一點。除此以外，藝術館內外的地面空間設置，也充滿了行人可達及公共的考量：建築物地面有走廊讓路人穿過建築，而前地亦有適度有為的空間設計，讓該處成為活躍、多元的室外公共空間。參訪時看到不同年紀的人在做各式各樣的活動，如踩滑板，也有單純席地而坐的人。

形態物料簡單 辨識度高

Meier的設計手法可說是深受現代建築教條影響，特別是柯比意「新建築五點」及密斯（Ludwig Mies van der Rohe）一派強調建築元素的分離。這點從中庭空間涇渭分明的柱樑、牆身、樓板及外牆可見一斑。此外亦強調一種抽象卻理性的空間邏輯，例如博物館的平面可閱讀成一幅由點、線、面交匯的圖案，與此同時這些元素由一種工整的規律限制，如柱樑的結構陣（structural grid）。走進三維空間，這些建築元素又會以最簡單的形態及物料呈現。其中Meier特別喜歡以純白色的方形瓷磚（enameled steel panels）作為整棟建築物的外部飾面，這幾乎出現在所有Meier的設計中。相傳基於這個原因，Meier與4名素來愛用白色作為建築模型及成品的建築師*合稱「紐約五人組」（New York Five），也是上世紀七八十年代國際現代建築發展裏，不同分支的一個指南，當中Meier的設計風格多年來貫徹同一種物料，辨識度較高。日後在歐美看到一幢只由白色方形瓷磚覆蓋的建築，說不定就是出自Meier手筆。

* 分別為Peter Eisenman、Michael Graves、Charles Gwathmey、John Hejduk

文：陳卓喬（Jefferson Chan）--戰後建築研究檔案（FAAR）成員

設計：賴雋旼

編輯：謝秋瑜

電郵：friday@mingpao.com

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