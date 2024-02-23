【巴黎】萊許：現代音樂節焦點樂人

今年音樂節於2月6至11日舉行，並於2月5日設有優先場和特別演出，由於焦點樂人為世界知名簡約主義大師萊許（Steve Reich），主辦方設計了十多場以其作品為主的音樂會。萊許乃美國猶太裔作曲家，曲風以重複式節奏（repetition）、慢板和奏及卡農（canon）為主，並深受印象派音樂影響；萊許在訪談中便多次表示對德布西（Debussy）和斯特拉文斯基（Stravinsky）的鍾愛及致敬，當中尤以後者名作《春之祭》（Le Sacre du Printemps）對其影響最深。萊許的簡約曲風加上其愛好以樂器模仿環境聲音的手法，也啟發了近代後搖滾和環境音樂的發展，其中最為香港樂迷熟悉的Different Trains，便是以樂器模仿二戰集中營中所聽到的運輸火車聲，而此曲也被安排在音樂節的周末重點演出。至於筆者所聽的那場演奏，則表演了去年作品Jacob's Ladder，以及與導演Gerhard Richter合作的Reich/Richter。前者乃繼承萊許自1980年代起，以希伯來經文和舊約聖經為基礎所編寫的「尋根」系列作品，並以四重誦唱為主打，與2020年作品Traveler's Prayer對話；此作同時回應他早年為911恐襲所寫的作品，但如他所言，「音樂不為政治服務」，作品除了處理傷痛，更是對生命意義和存在的叩問。

由於萊許年事已高，不宜出遠門，只好錄製講話作開幕之用，並以其招牌的拍手節拍作進場廣播。多年來，Radio France培育和僱有自家音樂人、管弦樂團，以及駐場場務和技術支援隊伍，因此電台在音樂節中會大力推廣旗下年輕樂手，和為他們策劃與大師合作，以達至薪火相傳之效。以筆者聽的那場演奏為例，主辦方就安排兩名曾與萊許交流的年輕音樂人之作品和演出，與萊許作品對話，其中Héloïse Werner的Close-Ups風格深受萊許影響，以合上書本的聲音和即興叫聲作重複式節奏。同時，主辦方亦派人飛往美國，與萊許共同策劃表演和新曲，更製作了紀念場刊，並收錄近10頁獨家專訪。場刊精美，只盛惠5歐，務求加深大眾對萊許和近代音樂的認識和興趣。

文、圖：塞納河專業投訴員

（一群現居巴黎，愛好法國文史哲、電影和奇聞趣事的怪人）

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