明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

副刊
開眼 大都會文藝誌

【香港】始於偶然的連結

【明報專訊】（編按：回應2月16日江逸天Olivier〈沉溺淨土〉）

O：

新年快樂！忙碌了幾天，終於可以靜下來給你寫信，電話卻突然傳來一個陌生信息，是移居美國多年的中學同學。15年沒見，以前可是去哪裏都要寫信的好友。跟他熟絡的過程也很奇妙，明明已同窗多年，卻要等到中七的學校旅行才真正認識大家。當時我們在莫斯科遇上天氣反常，我和他立刻走進一所連鎖薄餅（crêpe）店並發現大家都是吃crêpe的知音。從那時起，我們便成了無所不談的朋友。想起也好笑，明明大家一直在彼此身邊，為什麼要等4年才連結起來？難道每個連結都是一場偶然？

本來，要與人連結便是我的弱點。從小到大，我都習慣獨來獨往。兒時總覺得要融入同學的小組好難，情願跟個別同學交心挖深一點，所以大多時候都是在外觀察。一直到這幾年，因為創立了「香言」，開始跟不同的人和團隊合作，我終於感悟人與人的相遇相知是多麼稀有的珍品。像前陣子，我去澳洲時偶然認識了幾位新朋友：悉尼歌劇院的自由身導演、街頭演出三味線的東京音樂人、年輕時當過莎士比亞劇演員的珠寶店老闆，這些偶然的連結竟深深震撼了我。導演幾年前失去了生活伴侶而搬進我住的airbnb，屋裏四處還能看到他們四處遊歷的回憶；他說他是「a proud widower」，把傷痛化作盔甲，帶着伴侶給他的靈感，編導眾多作品，繼續和她遊覽世界。年輕的音樂人每晚站在墨爾本的大街對着不曾停下來的路人獻唱，唱傳統的日本民謠，也有自己的創作；她的熱誠讓我想起了動畫裏的人物，就算只有一個人願意停下來，她都會盡力去唱。換作我，可能已經心灰意冷，開始質疑音樂這個選擇。遇到珠寶店老闆更是神奇，我們一見如故便聊起各自的生活。他說他年輕時醉心莎翁的作品，當了好幾年舞台劇演員卻因為受傷和長年貧困而轉型；開了珠寶店幾個月便遇上他的太太，一個來自日本的遊客，約會不過3個月便步入教堂，現在他負責經營小店，太太負責部分的首飾設計。臨行時，他語重心長地叮囑我，雖然藝術圈很絢爛、迷人但不要迷失自我，這個圈複雜得很。在回家途中，我反覆回想與他們的相遇，是偶然更是及時的緣分。面對着逐漸萎縮的生活空間，他們喚醒了我的勇氣和熱誠；每當被迫到快要窒息時，我想起了他們曾經的傷痛，那些孕育了靈感、幸福的原始力量。我甚至幻想變成他們生活、回憶的一塊碎片，承載他們情感，把那些從未有的感受和觀點，化為我的一部分。

好像說遠了，我跟你，不也是一場偶然的連結？2018年相約友人去教堂看你的音樂會，其實之前連你的專輯也沒有好好聽完，只覺得會選教堂的人一定不簡單，趕快買最後兩張門票好了。怎料，深深被你的音樂感動。之後邀請了你合作幾次，包括失眠音樂會，不過真正連結起來還要等到幾年後的一碗拉麵。你說，食物的威力多大，多奇妙。也許生活真的好簡單，就像你之前去日本遇見母狼、飛鳥、河水，這些生活裏最平常的連結。但城市生活雜亂無章，我們常在追趕時代的腳步時忘了用心聆聽。與鳥相伴、與水共生是我的新年祈願，希望記得要閒時靜下來，和四方連結，感受我們相連的血脈。

V

文、圖：蔡宛蓉

（Ｖ，以藝伴活，以字生香。香言創辦人）

[開眼 大都會文藝誌]

相關字詞﹕江逸天 蔡宛蓉 開眼 香港 大都會文藝誌

上 / 下一篇新聞