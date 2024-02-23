【香港】始於偶然的連結

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新年快樂！忙碌了幾天，終於可以靜下來給你寫信，電話卻突然傳來一個陌生信息，是移居美國多年的中學同學。15年沒見，以前可是去哪裏都要寫信的好友。跟他熟絡的過程也很奇妙，明明已同窗多年，卻要等到中七的學校旅行才真正認識大家。當時我們在莫斯科遇上天氣反常，我和他立刻走進一所連鎖薄餅（crêpe）店並發現大家都是吃crêpe的知音。從那時起，我們便成了無所不談的朋友。想起也好笑，明明大家一直在彼此身邊，為什麼要等4年才連結起來？難道每個連結都是一場偶然？

本來，要與人連結便是我的弱點。從小到大，我都習慣獨來獨往。兒時總覺得要融入同學的小組好難，情願跟個別同學交心挖深一點，所以大多時候都是在外觀察。一直到這幾年，因為創立了「香言」，開始跟不同的人和團隊合作，我終於感悟人與人的相遇相知是多麼稀有的珍品。像前陣子，我去澳洲時偶然認識了幾位新朋友：悉尼歌劇院的自由身導演、街頭演出三味線的東京音樂人、年輕時當過莎士比亞劇演員的珠寶店老闆，這些偶然的連結竟深深震撼了我。導演幾年前失去了生活伴侶而搬進我住的airbnb，屋裏四處還能看到他們四處遊歷的回憶；他說他是「a proud widower」，把傷痛化作盔甲，帶着伴侶給他的靈感，編導眾多作品，繼續和她遊覽世界。年輕的音樂人每晚站在墨爾本的大街對着不曾停下來的路人獻唱，唱傳統的日本民謠，也有自己的創作；她的熱誠讓我想起了動畫裏的人物，就算只有一個人願意停下來，她都會盡力去唱。換作我，可能已經心灰意冷，開始質疑音樂這個選擇。遇到珠寶店老闆更是神奇，我們一見如故便聊起各自的生活。他說他年輕時醉心莎翁的作品，當了好幾年舞台劇演員卻因為受傷和長年貧困而轉型；開了珠寶店幾個月便遇上他的太太，一個來自日本的遊客，約會不過3個月便步入教堂，現在他負責經營小店，太太負責部分的首飾設計。臨行時，他語重心長地叮囑我，雖然藝術圈很絢爛、迷人但不要迷失自我，這個圈複雜得很。在回家途中，我反覆回想與他們的相遇，是偶然更是及時的緣分。面對着逐漸萎縮的生活空間，他們喚醒了我的勇氣和熱誠；每當被迫到快要窒息時，我想起了他們曾經的傷痛，那些孕育了靈感、幸福的原始力量。我甚至幻想變成他們生活、回憶的一塊碎片，承載他們情感，把那些從未有的感受和觀點，化為我的一部分。

好像說遠了，我跟你，不也是一場偶然的連結？2018年相約友人去教堂看你的音樂會，其實之前連你的專輯也沒有好好聽完，只覺得會選教堂的人一定不簡單，趕快買最後兩張門票好了。怎料，深深被你的音樂感動。之後邀請了你合作幾次，包括失眠音樂會，不過真正連結起來還要等到幾年後的一碗拉麵。你說，食物的威力多大，多奇妙。也許生活真的好簡單，就像你之前去日本遇見母狼、飛鳥、河水，這些生活裏最平常的連結。但城市生活雜亂無章，我們常在追趕時代的腳步時忘了用心聆聽。與鳥相伴、與水共生是我的新年祈願，希望記得要閒時靜下來，和四方連結，感受我們相連的血脈。

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文、圖：蔡宛蓉

（Ｖ，以藝伴活，以字生香。香言創辦人）

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