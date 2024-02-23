博洛尼亞童書展 伯樂相馬集中地 港參展插畫家談繪本學問

60年商貿平台 設插畫比賽

就算家長沒有閱讀習慣，仍希望孩子多讀書，學習外語或培養專注力也好，總之不要「電子奶嘴」上癮。兒童閱讀的書籍主要分為兒童文學和繪本，顯然後者多圖少字更受孩子歡迎，畢竟發明文字之前原始人就用洞穴壁畫溝通，圖像似乎比起文字更原始、更本能。

兒書繪本在出版業界發展成熟，有60年歷史的博洛尼亞兒童書展主要是商貿平台——出版社追逐童書繪本的明日之星，作家和插畫家渴求魚躍龍門的機會。在博洛尼亞兒童書展，創作者不但可跟出版社直接溝通，亦可手持個人作品集請教業界前輩；展內細分不同對象、年齡、類別的出版刊物，亦有插畫比賽，讓創作者提交作品；另外展方特設一道白牆，牆上可以貼上自己的插畫、畫稿和聯絡方法等，只要有人感興趣就可隨時聯絡。

香港館進駐 8插畫家參與

香港館自2014年開始參與博洛尼亞兒童書展，香港出版社、印刷商和出版物可以接觸到外國出版社，洽商翻譯版權和印刷機會。今年「騰飛創意——香港館」由香港出版總會及香港印刷業商會合辦，創意香港贊助，其中有個特別之處——8名由「飛躍繪本」計劃選出的插畫家亦有份參與。

「飛躍繪本」計劃由創意創業會主辦，創意香港贊助，8名插畫家之一彭康兒（Bonnie Pang）最近獲得日本國際漫畫獎銀獎，得獎漫畫《時間列車》是她首本創作的實體漫畫，她平常畫得最多倒是繪本。她的facebook逾2萬人追蹤，Instagram逾28萬粉絲，最常更新的是插畫系列IT Guy & Art Girl，用繪畫記錄生活日常，特別是與從事IT行業的丈夫相處點滴。

說起自己的繪畫路，她嘴邊總掛着「幸運」一詞。最初修讀美國Academy of Art University的遙距課程時，其實是主修visual development（視覺開發），為遊戲、動畫和電影設計人物、背景等素材，打算畢業後到像彼思（Pixar）的動畫工作室工作。豈料海外中介公司看到她在網絡的作品集後，招攬她為所配對的出版社繪畫繪本插畫，繼而合作至今。

工作流程方面，通常出版社已有作者構思內容和字句，並決定好全書頁數和每頁內容，Bonnie的工作就是在每一頁畫上相應插畫，也有自由決定圖文排版。

她為繪本畫圖多年，總有一兩本印象深刻。The Usborne Book of Night Time是一本資訊類型的童書，向小朋友講述夜晚會發生的事，「會畫在城市裏面不同人可能做了什麼，在那間屋的窗裏面他又做過什麼」。因為畫圖時牽涉大量細節，「我從來沒有試過畫一本書花了這麼多時間，但是畫出來的效果就真的很滿意」。

另一間出版社專門改編既有流行文化產品成童書版本，譬如《寶貝智多星》（Home Alone）和《E.T. 外星人》。Bonnie負責繪畫的Ferris Bueller's Day Off則改編自1980年代美國喜劇電影《咪走堂》（Ferris Bueller's Day Off），講述高中生主角逃學，嬉笑打鬧遊歷芝加哥，「為了畫這本書，我特意翻看了這套戲一次，就好像在做它的二次創作」。

歐美童書趨政治正確 報酬比港高

她回看近年所接到的童書工作，發覺歐美童書愈來愈注重政治正確，譬如呈現女權、平等主題，她之前也畫過一本列出歷史上傑出女性的童書。另邊廂，童書的人物膚色更注重多元，她起初投身行業時並未留意，後來慢慢熟習歐美出版社的要求。部分出版社會列明要有有色人種；若人物膚色未夠多元，有些出版社會提醒她更改部分角色的膚色，或增加特定有色人種的比例。不過相較香港，她還是覺得歐美出版社和中介公司比較尊重插畫家的畫風和想法。

Bonnie稱並不抗拒為童書畫插畫，畢竟為她帶來穩定收入，即使中介公司抽佣佔一定比重，但歐美童書市場足夠大，報酬仍比香港高，支持她將興趣變成職業。只是一直為他人作嫁衣裳，幫助出版社或作家呈現心目中的故事，其實她自身也有故事想講。

「飛躍繪本」計劃讓8名插畫家參加博洛尼亞兒童書展一個比賽，提交串連成一個故事的5幅插畫，尋求出版機會。不過Bonnie透露，已經得知他們今次並未得獎。

去年她參加「港漫動力」計劃，出版第一本自創實體漫畫《時間列車》，Bonnie將其提交到展內比賽。這反映漫畫跟繪本的定義模糊，漫畫創作不一定重視故事結構，如法國漫畫家 Christophe Chabouté的《樹下長椅》（Un Peu de Bois et d'Acier）；繪本對象取決於作者，既可面向兒童又可面向成人，如台灣繪本作者幾米。因此Bonnie提到歐美便有以圖像小說（graphic novel）統稱這一類型的作品。

港印刷多出版少 市場細難入行

Bonnie隨身帶備一本簿仔，隨時記下思緒、想法，一直繪畫童書的她，希望將來創作的受眾是成熟一點的讀者，做「可能看完之後會溫暖別人的心」的創作。她說若要在香港投身創作兒童繪本，首先要在出版業界有人脈，或自資出版第一本繪本，讓行內人認識；外國有較多渠道讓插畫家入行。「騰飛創意——香港館」項目籌委會副主席任澤明（圖）認為「其實是雞和雞蛋的問題」，關乎整體產業。他也是一家專門印刷世界各地童書的印刷公司執行主席，他指出儘管成人書減少出版，但兒童閱讀需求一直有增無減。香港和內地更是世界童書主要生產基地之一，例如任澤明的印刷公司每年印刷過億本童書，而不少香港印刷公司的總部設於香港，工廠坐落內地和東南亞。

事實上是印刷多，卻出版少。任澤明解釋，香港整體兒童繪本作家少，所以出版繪本款式單一，書店自然較多引入外國童書。可是沒有市場需要，香港繪本作家也難以入行，唯一解決方法只能「做大個餅」。任澤明也坦言「香港市場好細」，即使內地童書市場近年做起，但是不完全開放予香港出版社；外地出版社亦有其要求，需要在外國找到適當的發行途徑才會成功。

博洛尼亞兒童書展

日期：4月8至11日

地址：BolognaFiere Viale della Fiera, 20-40127 Bologna BO, Italy

網址：bit.ly/3SVbFBY

文：嚴嘉栢

編輯：林曉慧

設計：賴雋旼

電郵：friday@mingpao.com

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