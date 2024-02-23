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Friday Planner：打卡之餘

【明報專訊】最近提起中環，定必想到那大刺刺掛在皇后像廣場的紅心，但其實附近還「藏」着許多藝術品，不止是值得打卡。

豪瑟沃斯畫廊1月遷至皇后大道中，以中國藝術家張恩利個展「臉」打響頭炮。《美術館館長》、《遠方的客人》、《瓜農》，看見這些作品名字時，在你腦海浮現怎樣的一張臉？雖然標題相當具象，但張恩利並非完整畫下這些人的物理表徵，而是將現實融合個人想像，層層疊加豐富色調及生動線條，繪出對象精髓。繼而令人沉思：臉重要嗎？

說到著名景點太平山，第一秒聯想的又是什麼？山頂纜車、凌宵閣、遊客……我們要看的並非風景畫。本地異體書法家「賣字」以「太平風物詩」為題，於雲咸街Wyndham Social展出60件作品，透過文字捕捉太平山下中上環一帶風景，其中《太平散步》以26幅作品組成，展現他對多個街道名稱的臆想，如「太平，無為」、「紅綿，漫漫」，他的細膩筆觸化成美景，活現眼前。風景以外，賣字亦思考「太平」二字，到底何謂太平？

除了臉容與文字，大自然亦時刻連繫着人類。大館Touch Gallery「植物的聯想」展覽開幕不久，帶來3名當代工筆藝術家陳瑞瑩、鄭丹珊和賴筠婷作品，藉本地植物和景色，呈現蓮香樓、棚仔、花墟等香江獨特光景。看展後走到街上，或會漸漸留意街角的野草、搖曳的花兒，此時萌生的欲望，未必再是打卡了。

#中環 #臉

#太平風物詩 #植物的聯想

[開眼 藝述速遞]

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