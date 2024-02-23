「紙」看破格水墨創作

「活紙」展出的作品試圖挑戰傳統紙張的用法，盡顯藝術家的實驗性。即使是採用水墨的作品，技法亦別具創意。蔣友梅在《再見寒山(八)》一作不止以水墨作畫，還加入檸檬汁和鹽，形成紙張表面有趣的質感。香港藝術家熊輝的《痕之七》則打破水墨畫的既定想像，棄用毛筆與墨水，由墨水筆在浸濕的宣紙上畫點，任由墨點擴散。兩幅作品均展現隨機感，墨水和其他元素與紙自然交融，藝術家無法預測作品最終的模樣，交由偶然因素決定。汪鈴說：「他們（藝術家）喜歡讓水墨與紙的互動擁有自己的生命，不多施予控制。」

打磨報紙寓意「故事消失」

儘管世界逐漸電子化，人類仍未完全淘汰紙張，這材質總能與生活記憶產生連結。美國華裔藝術家王佳怡在父親離世後，把他保存的報紙撕成條狀，創作了文人石的圖像，即Microcosm系列。汪鈴說王佳怡此作盛載許多情感重量，她以報紙作為媒介是很私人的選擇，藉此處理喪親的悲傷。同樣以個人角度出發，香港藝術家韋邦雨的《山河變奏55》選用已停刊的《蘋果日報》頁面，經砂紙打磨後顏色褪去，出現撕裂和孔洞，再以針筆進一步侵蝕紙張。他寫道：「其中的故事曾是我城知識領域一部分，現在都消失了。」

這個群展呈現10名藝術家的最新作品，他們現居不同地域，年齡跨度亦很大，紙張運用各有巧思。對於某些藝術家，紙張是一個起點，讓他們切入其家鄉的歷史與傳統。韓裔藝術家李隆世1956年在首爾出生，早於兩歲移居法國，後期的創作應用東亞地區物料，包括墨水和在韓紙上使用礦物顏料。汪鈴認為他的作品散發韓國氣息，譬如用上韓國傳統紙張，但其用法具顛覆性。李隆世創作《冬季的沉思》歷經多重工序，他先於厚木板雕刻圖案，然後把浸過水墨和礦物顏料的韓紙貼在木板上，再經平刷輕拍，把木板紋理壓至紙張，最終才可呈現出浮雕的立體感。

李隆世的手法為紙張表面添加質感，香港藝術家凌佩詩則利用拼貼方式，把紙撕裂後重新組裝，《白鏡(二)》由自身細胞的顯微鏡圖像，以及個人醫學掃描報告組成。相比之下，有藝術家刻意移除紙張某些部分，以缺口作為創作基點。北京藝術家傅小桐特意委託安徽製紙工匠，製作一款厚身的宣紙，並用尖錐在紙上刺出十多萬個小孔。「她是很獨特的藝術家，相信墨水會遮蔽紙張表面原來的美。她想揭示紙張真實的美感。」汪鈴道。

群展「活紙」嘗試呈現紙張在藝術創作中的多樣，汪鈴期望從中帶出紙張的潛能，還有藝術家突破限制的想像力。長年投身水墨藝術推廣，她一直在尋找方法與當代觀眾互動，「水墨藝術總有着一種很傳統的印象，以為背後需要高深的知識」。有別於電影《無名詩人》聚焦水墨藝術，「活紙」展出的水墨畫其實不多，但紙張與水墨藝術本來就密不可分，汪鈴希望以紙角度，打開水墨超乎想像的一面。

「活紙」群展

日期：即日至3月9日

時間：上午10:00至晚上7:00（周日休息）

地址：中環都爹利街11號律敦治中心1樓

世界畫廊（Galerie du Monde）

詳情：bit.ly/3uGUNpc

文：朱令筠

圖：朱安妮、Galerie du Monde

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