大館家庭樂 藝術思想鑽進手作

MUDWORK由一對夫妻藝術家鍾惠恩和吳家俊成立，常用雕塑探討城市和生態題目。過往除了創作，還辦過木工班；吳家俊也是本地中學的升級再造課導師。大館當代美術館邀請他們應不同展覽主題，籌辦藝術家庭日工作坊。這次回應「青蛇」展覽的工作坊，已經是他們第六次辦的家庭日活動。

導賞「青蛇」展 探討生態

活動首先從導賞環節展開。「各位小朋友，你們知不知道蛇的特點？對，牠是彎的，好似河流。蛇其實會脫皮，就像大自然會不斷蛻變更新一樣。我們這次參觀的青蛇展覽，就是關於神話故事，以及大自然的。」導賞員Emma說。尼泊爾藝術家Karan Shrestha的雕塑裝置《雲寶寶》是大館的委約創作，由盛水的木環組成，像一條活動的蛇。Emma解釋，蛇是當地的水守護神。木環周邊的動物雕刻圖案，就是負責給人間降雨的青蛙。

小朋友定睛看青蛙和魚後，再移步到阿根廷藝術家Adriana Bustos的《魚女》旁。它是泥製美人魚，外加一段9分鐘錄像。Emma問：「大家有沒有看到美人魚是不開心的樣子？扁嘴，又好似呼吸不了。」旁邊的錄像攝下污濁河水，生活垃圾漂浮着。

走到哥倫比亞藝術家Carolina Caceydo的《大眼長蛇》前，小朋友都非常開心。這件由7個工藝魚網、金屬和樂器製成的作品，重現亞馬遜神話中巨蛇的模樣；據說牠們棲息於河牀，當人類破壞環境會震怒，用泥石流等災害回應。導賞員開了個玩笑：「如果不珍惜環境，這些網就會捉你！」

憑聲選材 DIY動物樂器

導賞環節結束後，吳家俊頭戴麥克風，像個推銷員，開始木工手作環節。他問大家，剛才那3件作品讓自己想到什麼動物？有的小童大叫鱷魚、鯊魚，也有人說是蛇。他再讓每個人出來選一塊木板，「敲一敲、掃下它，選自己覺得聲音喜歡的，這塊像蟋蟀、海豚叫」。

鍾惠恩和吳家俊說，每次做類似的工作坊，都會先了解展覽主題，再用不同方法回應。今次的「青蛇」有關生態、女性和社會發展，他們就用木材原料，讓參與者做動物樂器。

微妙帶入議題 點到即止

「你們看過洗衣板嗎？是什麼時候、誰用的？」吳家俊傾向用輕鬆的方式，把議題融入活動。小朋友答：「媽媽。」他續稱，如此他們會自然地意識到，媽媽在家中負責家務，日後再思考。相比之下，如果一味灌輸女性主義、生態思想，不論大人還是小朋友，可能都不會有興趣。MUDWORK選用的木材，是香港建設高速公路時斬掉的本地樹種、台灣相思和紅膠木。他跟大家說明樹的來歷，但就此打住，不馬上討論保育。

跟大館當代美術館教育與公共項目策展人王莉莉合作多次後，MUDWORK把工作坊的重點放在促進家庭溝通上。二人形容這些手作物件是粒「種子」，不是做完就放到一邊的東西，而是日後會不時使用的物件，能勾起回憶和帶動討論。這次選擇做樂器，可讓小朋友「跟動物叫媽咪一樣」，用純粹的聲音來溝通。動物用獨特的方式連結、養育和表達關懷，人類也可以模仿。

吳家俊稱，現在已很少純粹做自己的作品，多做家庭相關的藝術活動，認為直接與人接觸的作品更實在。在兒子出生後，二人開始從小朋友角度出發看世界。就藝術而言，MUDWORK現在更想為沒有關注藝術的人開一道門。

王莉莉則表示，她和團隊在籌劃家庭日時，讓人明白家長和子女不止得一種相處模式；除了上而下的管教式相處，還可以是合作和相談的伙伴；因此工作坊重視不同家庭成員的參與，如吳家俊形容「不是家長做晒，而是小朋友負責一嚿，家長又負責一嚿」。雖然當代藝術可能顯得高深，但其實主題都跟生活有關。王莉莉反而認為小朋友是最能夠明白當代藝術的人；被既定藝術印象影響的大人，可能不易與作品的情緒連結。

她相信藝術能讓親子討論深層議題，如之前就着關注多元性別議題的「神話製造者——光．合作用 III」而辦的家庭日活動中，MUDWORK讓參加者製作一個盒子，呼應性取向、認同是私密的事情，透過微妙方式展開談論。他們告訴小朋友參加者，日後如果有秘密想跟爸爸媽媽說，就用這個盒子；在成長中面對另類選擇，可以勇敢面對。

大館當代美術館家庭日

日期：3月9日及10日

時間：下午1:30至3:30（第一節）；下午4:00至6:00（第二節）

地點：中環荷李活道10號大館賽馬會藝方、F倉展室及監獄操場

費用：$80（包含一成人一小孩）

報名連結：bit.ly/4br6ZuG

文：梁景鴻

編輯：謝秋瑜

設計：賴雋旼

電郵：friday@mingpao.com

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