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開眼 文化特別版

燈「奏」威尼斯光景

【明報專訊】翁子健最近被藝術家梁志和的裝置作品《天時泊淚》開眼。它是香港藝術館為「提香與文藝復興威尼斯畫派——烏菲茲美術館珍藏展」，委託香港藝術家創作的回應作之一。梁志和親身到訪威尼斯考察，在美術館看畫，於河畔、海旁收集聲音素材，再帶了二手玻璃燈回來。

威尼斯畫派多畫人物畫。翁子健解釋，威尼斯曾是商業中心，畫派發展跟商業息息相關，因名人、商人、有權力者多請畫家畫像；風景畫不常見，常常淪為人物畫的背景。翁子健曾與梁志和交流作品意念，知道他想用風景作品來回應這個現象。

《天時泊淚》的外貌是一叢依音效節奏閃亮、熄滅的玻璃燈。它們是梁志和從威尼斯穆拉諾島收集的老式燈具，曾被意大利家庭或場所使用。梁志和又在威尼斯不同地方錄下海浪和河浪的拍打聲、船泊岸和水流的聲音，亦有人們談話、狗叫、小朋友玩耍的聲響，在展場播放。翁子健說，他們是裝置的背景，與舊物一起呈現威尼斯的日常風景。

翁子健指出，梁志和延續以往創作中水的元素，如港鐵會展站的《水記憶》展現香江變化。《天時泊淚》則拉近不同時空的距離，一方面串連16世紀畫作和當代語境，亦讓香港觀眾體會遠在地球另一邊的文化風貌。他形容作品精彩運用媒介特性，融匯現成物的文化價值和情緒，「裝置本身像燈光show，似芭蕾舞表演。裝置底部的圓鏡，又像一口泉或井，讓燈光閃爍時變成跌下去的流水，這是很好的視覺語言」。

（美藝客廳‧六）

「客席策展人」簡介

翁子健是亞洲藝術文獻庫資深研究員。他是第四屆《Yishu》當代中國藝術評論寫作獎（2014年）得主，曾策劃展覽包括「土尾世界——抵抗的轉喻和中華國家想像」（2015年，Para Site藝術空間，香港）、「學不可教」（2020年，亞洲藝術文獻庫，香港），以及「別殺我，我還在愛！——向黃小鵬致敬」（2021年，時代美術館，廣州）等。他也是曾在廣州的獨立藝術空間「觀察社」創辦人之一。

梁志和《天時泊淚》——場域特定裝置作品

日期：即日至2月28日

時間：上午10:00至下午6:00（周一至三、五）上午10:00至晚上9:00（周六及日）

地址：九龍尖沙嘴梳士巴利道10號香港藝術館

詳情：bit.ly/3uEQU48

文：明報藝文部

編輯：謝秋瑜

設計：賴雋旼

電郵：friday@mingpao.com

IG：@fridaymingpao

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