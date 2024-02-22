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Life & Style

brand focus：俏皮與優雅 塑造叛逆形象 糅合學院風與少女味道

【明報專訊】新世代抬頭，對奢侈品牌而言，如何顯得更年輕和取得新一代歡心是一大挑戰。近年由Miuccia Prada執掌的Miu Miu可說先拔頭籌，自2022年春夏開始，成為新世代最喜愛的品牌之一，更連續兩年獲時尚數據網站Lyst選為「年度品牌」。除了憑大熱的fashion item致勝外，其獨特的聯乘系列也充分表達Miu Miu女生的態度。

時尚數據網站Lyst，每一季都會根據超過2億人的網上購物習慣、搜尋、社交平台參與度、銷售量等作為綜合數據，統計出「年度品牌」、「年度手袋」、「年度運動鞋」等排名。據2023年度的報告指出，Miu Miu的搜索量增長了39%，品牌推出的芭蕾舞鞋亦帶動全球搜尋芭蕾舞鞋激增75%，繼2022年度蟬聯「年度品牌」。

聯乘系列 雕花鞋大玩復古

能夠穩居冠軍寶座，Miu Miu並非單憑大熱的芭蕾舞鞋「食糊」，近期與New Balance和Church's推出的聯乘，不但極富新鮮感，亦展示出品牌的精髓；尤其與後者的聯乘，更可謂讓人眼前一亮，將學院風與少女味道糅合起來，正好展現出年輕女生追求的俏皮與優雅感。事實上，獨具慧眼的Prada集團，早在上世紀末已看準時尚圈興起的中性風格，認為紳士皮鞋不止純屬男性鞋履，看好其潛力發展，早於1999年收購英國紳士鞋履品牌Church's，把這標榜全手工製鞋聞名的品牌納入旗下，如今與同集團的Miu Miu推出聯乘，實屬合情合理。

是次與Church's的聯乘系列，有別於去年8月推出的牛津鞋款式，這次雙方以Church's 1929年推出的經典雕花鞋Shanghai為藍本，採用更圓潤的楦頭輪廓，鞋面飾有打孔雕花圖案，配搭皮革與帆布拼接、皮革襯裡、捲曲流蘇、孟克（monk）金屬釦等元素，仿舊細節極為精緻，大玩復古風情，展現出Miu Miu的時尚美學。

2022春夏「爆款」露腰裝

若以一名女生來形容Miu Miu的時尚美學，看着她成長的人，會視她為一個甜美優雅帶點反叛的少女。然而，要數「她」的轉捩點，不得不提2022春夏的露腰裝，以極短身襯衫配搭超低腰迷你短裙，大玩視覺衝突感，運用比例挑戰傳統，亦讓人聯想起兩名Y2K「壞女孩」代表Britney Spears和Paris Hilton，把前者的經典學院造型與後者鍾情的低腰短裙和cropped top造型放到Miu Miu girls身上。在Miuccia Prada的帶領下，造型反叛得來卻不失優雅與貴氣，塑造叛逆富家女形象。

品牌的成功除了因為緊貼當下大熱的Y2K風格，亦與Raf Simons有關。自他加盟Prada後，正好給Miuccia Prada分擔創意擔子，逐漸抽離核心品牌Prada，而隨着Miuccia Prada辭去後者的聯合執行長職務，亦終於讓她可以專注在Miu Miu這個「妹妹」身上。●

查詢：Miu Miu 2465 3732（海港城店）

文：劉詩言

編輯：陳淑安

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