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The Buzz

the buzz：重新設計 每件成品獨一無二 古著舊衣 升級再造時尚

【明報專訊】時尚界近年為可持續發展各展所長，除了因為履行社會責任，可持續漸成為時尚愛好者的購物取向，也是另一重大誘因。

網購平台THE OUTNET以高達3折優惠銷售超過350個設計師品牌的過季產品，既提供極吸引優惠，亦給予過季但不過時的衣飾第二次機會，有助減少浪費。網站亦與其他可持續時尚品牌推出別注系列，例如最近合作、來自東倫敦的E.L.V. DENIM。《明報》life&style訪問品牌創辦人兼創意總監Anna Foster，了解背後理念。

這些年時尚界吹起一片可持續時尚之風，一下子連跨國時尚大牌也變得極重視社會責任，從開發創新環保材料、再生纖維，到減少生產過程中的廢棄物和減少碳排放等也「交足功課」，以爭取年輕和「覺醒」的時尚愛好者的市場。然而大品牌的可持續發展和成效，有時反不及中小型時尚品牌般透明。由造型師、創意總監兼可持續發展企業家Anna Foster創立的E.L.V. DENIM，是小品牌中可持續時尚的翹楚，得到業界廣泛認同。品牌曾於2021年和2022年入圍British Fashion Council創辦的BFC/Vogue設計師時尚基金，並兩度獲得BFC時尚信託基金。該基金旨在表揚傑出人才，向設計師或品牌提供15萬英鎊（約148萬港元）現金獎以支持發展，獎勵其對英國乃至全球時尚生態系統的貢獻。Anna本人亦在2022年3月獲得英國Innovate UK頒發的女性創新創業獎（Women in Innovation Award）。Anna建立了可行的紡織品分類基礎設施，並提倡紡織品再生，將英國廢棄紡織品問題轉化為有效的經濟發展。

舊衣再造 更具個性

她解釋：「E.L.V. DENIM在行業中非常獨特。可能有些品牌在系列中採用積壓的滯銷布料創作，但我們是完全使用現有服裝和舊衣作為材料，我們從來沒有在布卷上剪過一匹布作材料。傳統設計師先創作一件作品，然後再尋找材料。我們則相反，以人手篩選現成服裝作為材料，並重新評估這件別人丟棄的服裝，怎樣轉化為全新設計。」她補充：「在我作為造型師的25年職業生涯中，意識到人們對獨一無二的作品有着強烈的情感聯繫，我想與每個人分享這種感覺。人們正在追求具透明度和個性的選擇，而通過對古著舊衣再造，每件成品都是獨一無二。這獨特個性將與穿著者建立起強烈情感聯繫，服裝亦因此得到額外的照顧使其更持久耐用。我認為這可以簡單地改變消費者對『擁有』和『對服裝負責』的認知。」

「倫敦製造」減低碳足迹

Anna曾任時裝編輯和造型師，直到2022年才專注發展E.L.V. DENIM，過去多年經驗對創作和營運品牌也帶來優勢。「其中一個主要優勢是我以完全不同角度思考創作概念。我不受傳統製作的限制，經常問自己『為什麼我們不能這樣做呢？』因此品牌的製作方式是完全獨特，我為此感到非常自豪。當我推出品牌時，沒有人相信我能夠運作這種升級再造的商業模式；到現在6年後，品牌有一支6名全職員工組成的團隊，我證明他們錯了。我之前的職業認識許多業內人士，有助我將品牌介紹給合適的人，但基本上，重要的不是你認識誰，而是取決於服裝是否受人喜愛並且製作得好。我們的設計也建立在這些基本原則。」

品牌總部、生產線均設於東倫敦，同樣帶來有利條件。「東倫敦是個以多樣化為靈感的創意樞紐。作為倫敦品牌，不受到這裏的藝術和文化氛圍啟發是不可能的。這是倫敦與其他首都城市不同的地方，也是激發我們創新和獨特的動力所在。我相信挑戰現狀，而東倫敦就是這理念的典範。品牌『倫敦製造』的決定非常明確，這意味我們能減低碳足迹，同時支持當地社區和企業。東倫敦在時裝製造方面歷史悠久，我希望能夠盡自己力量，確保它繼續成長。」

皮革打底褲變鬥士半截裙

這說回來，E.L.V. DENIM與THE OUTNET今次推出的別注系列有什麼特別？「這次合作與品牌一貫做法相同。THE OUTNET先提供一份款式清單，我們則重新設計這些款式。一如既往，我們從現有古著舊衣提取布料，但很多時候，設計和材料的組合並不完美，所以我們的目標是將材料重新設計。轉化的過程是最有趣的部分，它讓我感到愉快和得到啟發。」Anna分享系列中的心水單品：「皮革流蘇角鬥士半截裙由4條彈性皮革打底褲製成，我們利用腰帶的現有形狀，使用技術將服裝的其他部分解構並重新設計，融入材料的現有特點。厚重的羊絨雙件套裝則由一件普通毛衣製成，我們將它分成兩件，為穿者提供不同穿法，可一起或分開穿著。模組化的概念貫穿整個系列，一件皮裙可以由拉鏈分開，當成裙子和上衣穿；外套則可以長或短穿。這為作品增添具概念的價值。」●

查詢：THE OUTNET https://www.theoutnet.com

E.L.V. DENIM https://elvdenim.com

文：溫兆明

編輯：陳淑安

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相關字詞﹕E.L.V. DENIM 可持續 The Outnet

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