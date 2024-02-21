時尚發展未貼合個人理想 設計師退下前線 見好就收？

究竟一名時裝設計師，該如何「擇好時辰」退下前線？

細看現時依然活躍的時裝設計師或創意總監，不少已屆法定退休之年。意大利方面，有將於今年7月踏入90歲的Giorgio Armani，快將75歲的Miuccia Prada和今年68歲的Donatella Versace。法國有創立agnès b.的Agnès Andrée Marguerite Troublé（83歲）、Jean Paul Gaultier（71歲）和愛馬仕男裝創意總監Veronique Nichanian（69歲）。英國則有同為77歲的Margaret Howell CBE和Sir Paul Smith，至於日本的川久保玲、山本耀司，和美國的Ralph Lauren，都已逾80高齡。他們不少也是品牌創辦人和靈魂人物，何時退下前線與如何交接自然成為品牌去向的關鍵。

在另一時裝紀錄片Franca: Chaos and Creation中，已故設計師Karl Lagerfeld曾談及意大利版Vogue失去已故總編輯Franca Sozzani時的想法︰「我從來沒有想過（退休）這件事。她跟Vogue，便如我與時裝的關係一樣，只要我們身在其位，便不談論後事。誰在乎後事如何？」藝術家Marina Abramović也在片中補充︰「這些人只會不斷創作，至死方休。」當然業內也有主動退下前線的例子，如2005年離開時裝界當藝術家的Helmut Lang、2008年退休的Valentino、2023年將自家品牌賣予Estée Lauder集團全心鑽研電影的Tom Ford、2016年退休的Marni創辦人Consuelo Castiglioni。較年輕的則有現年48歲的Jeremy Scott，先於2019年暫停個人同名品牌再在2023年離開Moschino。

低調處理媒體

原籍西班牙因內戰遷徙到法國、出名是控制狂的Cristóbal Balenciaga，在1968年退休（當時74歲）並結束品牌。只製作高訂時裝的他鮮有接受訪問，除了因為性格內向，亦因為其成名後的作品常被盜版。盜版商按紙媒報道抄襲其作品，令他與紙媒處於對抗狀態，甚至在1956年時不惜退出Chambre Syndicale de la Couture（法國高級訂製時裝公會），只為了不用提早一個月向傳媒發布新作。當其他品牌也開發成衣系列對抗翻版時，他在嘗試與美國成衣生產商合作後仍決定堅守高訂本位，只開創多款香水如Le Dix及La Fuite des Heures來支撐企業。

至於Margiela Margiela，則於2008年9月底（當時51歲），即品牌發表20周年紀念系列時選擇悄然離開。這兩名對後世極具影響力的設計師的共通點，除了是見好就收，另一相同之處是兩者均低調處理媒體的取態。Margiela甚至在同名紀錄片中也沒有揭示廬山真貌，只「出聲」和「出手」。他在紀錄片說︰「匿名對我非常重要。這讓我感到平衡，跟其他人一樣。我一直想……讓我的作品與我的名字而非我的外表聯繫在一起。」這想法有別於主流時裝設計師明星化的巿場策略。

兩套作品各有可觀之處，如Cristóbal Balenciaga除了詳述他的生平，例如如何捱過納粹德軍佔領巴黎，與多名時裝設計師如Coco Chanel、Christian Dior及Hubert de Givenchy的交往，又或是他與情人兼品牌帽子設計師Władzio Jaworowski d'Attainville的關係；另外由德國戲服指導Bina Daigeler及西班牙戲服指導Pepo Ruiz Dorado復刻品牌服裝亦是該劇重點。Martin Margiela: In His Own Words則可以一睹其工作室及籌備Margiela/Galliera, 1989-2009展覽的過程。由他母親Léa Bouchet蒐集的兒時收藏，如祖母肖像及自製的Barbie公仔衫，都是片中側寫Margiela時裝初衷的重要細節。但貫通兩片的重點，是他們為何選擇離開時裝界。

不滿時裝工業化運作

Cristóbal Balenciaga的其中一幕，講述他到教堂參與彌撒時看到一名女士身穿其作品但衣不稱身，於是他上前提議將衣服送回工作室免費修改。但該女士不單說不，更指自己買下了服裝，鍾意點著就點著，這讓Balenciaga覺得法式優雅已步入崩壞，自己的作品並非為街上大眾裝身。他也認為時裝工業運作方式不貼合個人理想，他不接受訪問、只發布自家拍攝的造型照給傳媒；其學徒André Courrèges當紅，迷你裙及時裝成衣化大行其道，也是令Balenciaga決定收山的另一原因。他沒有賣盤或找人接棒，認為既然沒有自己的設計和親手製作，便不應用上自己的名字以免有損清譽，但他的突然收山也引起員工訴訟等餘波……他在1972年逝世後，繼承品牌及其知識產權的外甥將品牌售予德國生物及化學公司Hoechst，其後再易手至香水企業Jacques Bogart，2001年由Kering前身Pinault-Printemps-Redoute全資擁有，倒是違背了他的意願。

至於Martin Margiela: In His Own Words也反映設計師本人對時裝工業運作方式的不滿。被OTB Group前身Diesel Group於2002年注資並於2006全資擁有後，Maison Martin Margiela以大公司方式營運。片中Margiela說︰「我成為了自己公司的藝術總監。這讓我很煩惱，因為我是設計師。我真的是時裝設計師，是一名創作時裝的設計師，而不僅僅是一個指揮助手的創意總監。」導演問他是否已透過時裝說盡自己想呈現的創意？他的答案是no，但業界網絡化是另一令他失落的原因。「時裝工業有段相當長時間發生讓我不愉快的事，就是時裝騷內容必須同一天上載網上。我喜歡驚喜帶來的能量，而這股能量因為這種變化而消失……這讓我失落，感到愈來愈悲傷。」

表面看來兩名設計師都是主動退下，但背後都有「被迫」成分。早前剛看到John Galliano筆下被業界叫好的Maison Margiela Artisanal 2024高訂系列，設計不是不好，但感覺較似John Galliano的自家作品，而毋須納入Margiela品牌名下。反而Marc Jacobs紀念自家品牌40周年、以紙公仔為靈感的Runway 2024系列，更像Margiela的作品，叫人想起後者1994/95秋冬放大公仔衫的A Doll's Wardrobe系列。相比起來，Balenciaga當初全盤結業的決定好像更為明智。

尋找創意繼承人

回到時裝設計師該何時退下前線這個問題，最標準的答案是當自己的設計及運作方式不合時宜便該退下。當然留戀的原因有很多，如坐享收成期，對青春與時尚的眷戀等。但很少人會選擇全盤收山，更多是找繼任人接力，而不會出現如Christian Dior因心臟病逝由當年只有21歲的Yves Saint Laurent緊急接手，或Alber Elbaz創立AZ Factory後卻驟然離世的亂况，特別是現時由大企業持有、以保持集團收益為目標的品牌更為明顯，其他獨立品牌如Giorgio Armani則有其妹妹Rosanna等家族成員後續，愛馬仕則成立了家族控股公司H51，確保家族對品牌的控制權。

在業務發展以外，時裝品牌最大的難度是尋找創意上的繼承人。最明顯留有後着的，該是Miuccia Prada在2020年找來Raf Simons作為Prada的聯名創意總監；Jean Paul Gaultier則透過其高訂系列與不同設計師合作，揀蟀同時保持品牌年輕化；徒弟眾多的川久保玲也不難找到設計繼承人。新近有趣的案例則是曾為Farrah Fawcett及Whitney Houston設計泳裝的美國設計師Norma Kamali，訓練人工智能繼承個人設計風格，鋪排後路。若以企業繼承為主題的Succession電視劇開拍時裝版本，這些例子應該能夠帶來不少素材。●

文：Dawn Hung（mr.misterdawn@gmail.com）

編輯：陳淑安

美術：謝偉豪

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