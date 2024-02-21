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打破圓形表盤常規 滾輪顯示時分 藍寶石鏡面 圓潤流暢

【明報專訊】每年1月舉行的LVMH Watch Week，除了是LVMH集團發布新表的恆常日程，也是每年鐘表界的第一個盛事。其中Hublot一口氣發表超過20個表款，氣勢澎湃，勢要在4月Watches and Wonders日內瓦鐘表展舉行前搶飲頭啖湯！

在20多個表款中，重中之重的新品必定是MP-10線性陀傳動系統陀飛輪腕表。有留意品牌的表迷也會知道MP系列是品牌技術中最複雜的系列，MP代表的正是masterpiece的意思。去年表展品牌推出MP-13雙軸陀飛輪雙逆跳腕表，接近年底時又發表MP-15村上隆藍寶石陀飛輪腕表，來到2024年初則帶來了MP-10線性陀傳動系統陀飛輪腕表。

大家可能會疑惑，為什麼推出MP-13之後會跳到15，然後又回到10？因為這些腕表編號是根據當初的計劃次序而定，所以說MP-10其實比去年推出的腕表還要用上更長時間研究，歷時5年才開發完成！

滾輪顯示時分 線性擺陀上鏈

MP-10線性陀傳動系統陀飛輪腕表（Tourbillon Weight Energy System Titanium）限量50枚，摒棄了傳統表盤、指標和擺陀設計，採用滾輪、圓形動力儲存顯示及傾角陀飛輪，並通過腕表左右兩側的線性擺陀為機芯自動上鏈。腕表巧妙地配備4個不斷旋轉的顯示盤：小時和分鐘顯示位於表盤的上方位置，並配有隱形放大鏡；圓形動力儲存顯示位於中央處，使用醒目的綠色及紅色區分；秒鐘顯示則設於表盤下方，並直接在陀飛輪框架上顯示。陀飛輪框架完全以鋁金屬製成，採用傾斜設計，營造出懸浮視覺效果，品牌亦正為這獨特機械裝置申請專利。

腕表捨棄了一般的圓形表盤設計，其一體成形的藍寶石鏡面需要更複雜的技術，才能做到圓潤流暢的效果。另外，傳統機芯一般由平面表盤搭配設於表背位置的擺輪組成，但這種傳統構造並不適用於全新時計，製表師在腕表中央結構的兩側，設有兩個白金金塊，讓它們沿着軸線移動。為防止白金塊與支撐結構碰撞，品牌加入了類似彈簧的結構作減震之用。兩個垂直擺陀與齒輪緊密相連，可為機芯雙向上鏈，提供超過48小時動力儲存。位於12時位置的表冠可作手動上鏈，嵌於表背的第二個表冠則可設置時間。

搶眼紫色藍寶石、綠色SAXEM腕表

近年不少品牌也着力研究如何應用藍寶石水晶物料，Hublot便花上不少時間為物料調色；在表殼以外，也嘗試製作藍寶石水晶表鏈。藍寶石水晶玻璃是人工在實驗室製成，原先為軍事用途研發，後來逐步運用至光學、精密工業等，其主要成分為氧化鋁，其硬度僅次於鑽石。品牌在研究室中加入其他金屬氧化物，調校成不同顏色，繼之前的煙熏黑、黃、藍、紅、綠、橙之後，今年推出的Big Bang Integrated Tourbillon Full Purple Sapphire腕表以整枚紫色藍寶石水晶示人。表殼直徑43毫米，鏈帶由165個部分組成，當中用以固定藍寶石鏈節的鈦金屬插片巧妙地隱匿在鏈條中間，令表鏈看來更晶瑩剔透。腕表搭載HUB6035自動機芯，12時位置的迷你擺陀與6時位置的陀飛輪呼應，限量50枚。

藍寶石水晶以外，SAXEM是品牌另一研發的顏色物料。SAXEM可說是藍寶石水晶的「親戚」，取名自Sapphire Aluminum oXide and rare Earth Mineral，主要成分一樣是氧化鋁，但卻加入稀土元素來改變物料顏色。SAXEM的顏色比藍寶石水晶鮮艷，在不同角度底下顏色也保持一致。今次推出的Big Bang Unico腕表由綠色SAXEM材質製成，配搭HUB1280自動上鏈飛返計時機芯。腕表12時和6時位置配備品牌「一鍵式」快速更換表帶系統，為佩戴者帶來更舒適方便的佩戴體驗。

鮮黃、粉藍陶瓷表殼

說到不同顏色的腕表物料，又怎少得陶瓷？今年是藝術家Richard Orlinski參與Classic Fusion腕表設計的20周年，Classic Fusion Orlinski陀飛輪腕表亦帶來了黃色與天藍色兩種全新陶瓷配色。其中表殼、表帶、表圈、指針及時標均採用黃色配色的表款，讓人聯想到燦爛的陽光或是向日葵。表殼採用前衛獨特的Orlinski雕塑輪廓造型，直徑45毫米。HUB6021手動上鏈機芯提供5日動力儲存，陀飛輪位於6時位置。

Big Bang Integrated Time Only腕表同樣用上天藍色陶瓷設計，腕表延續了Integrated鏈帶系列的工藝，採用40毫米中性尺寸。表鏈由三節鏈條構成，表鏈經精細拋光和緞面處理，採用稜角與倒角的設計。Time Only是只有三針和日期功能的表款，配搭HUB1710自動機芯。鏤空表盤展現工業風格，露出機芯部分，時標經精細倒角拋光處理，並塗有夜光塗料，易於閱讀。

品牌近年力推的方形表殼Square Bang Unico系列，新作King Gold Blue Ceramic則結合深藍色陶瓷和品牌King Gold，設有飛返計時和日期功能，小秒針位於9時位置，60分鐘累計盤設於3時位。經過鏤空處理的表盤，6時位置可見計時部分的導柱輪運作。●

查詢：2781 2728

文：張曉冬

編輯：陳淑安

美術：謝偉豪

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電郵: feature@mingpao.com

相關字詞﹕陶瓷 藍寶石水晶 陀飛輪 LVMH watch Week

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