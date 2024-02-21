山東遊酒莊 快活似神仙 走入蓬萊仙島 古堡歎美酒

入住酒莊，日間參觀葡萄園和酒窖，了解葡萄種植和釀酒的過程，品嘗各款葡萄酒；晚間一班老友聚在一起，談天說地，享用美酒佳餚，活在半醉半醒之間，快活風流。

蓬萊，一個充滿神秘色彩的地方，最適合享受快活似神仙的生活。

蓬萊，古代神話八仙過海之處，也是秦始皇、漢武帝尋找長生不老藥的地方，充滿神秘色彩。

對於現實中的蓬萊，大家可能較陌生。位於山東省煙台市的蓬萊區在過去十數年，已發展成中國海岸釀酒葡萄產品，與法國波爾多（Bordeaux）、美國加州納帕山谷（Napa Valley）、意大利托斯卡納（Tuscany）、南非開普敦（Cape Town）、澳洲巴羅莎谷（Barossa Valley）、智利卡薩布蘭山谷（Casablanca Valley）並列世界7大葡萄海岸。目前估計約有逾60個國內外葡萄酒企業扎根蓬萊。

丘山山谷 葡萄酒產業集中地

氣候、地形、土壤對葡萄生長十分關鍵。蓬萊葡萄酒產業集中地之一丘山山谷，土壤結構以花崗岩為主，岩石風化成沙礫，成為此處土壤特質；葡萄園大都是梯田，有利於排水通風；加上此處受海洋氣候影響，陽光充沛，夏季炎熱、秋冬乾燥，有利葡萄成熟採收。丘山山谷因此聚集了7個酒莊。

當中最具話題的，當然是著名拉菲集團（Lafite）選擇在黃海海拔5000呎的山谷，建立亞洲區首個葡萄園的瓏岱酒莊。2008年種下來自拉菲家族的第一批葡萄樹，結合拉菲團隊的知識和當地農民經驗，成功栽種出赤霞珠（Cabernet Sauvignon） 、馬瑟蘭（Marselan） 、梅洛（Merlot）、品麗珠（Cabernet Franc）等不同品種葡萄，並在2019年推出第一款瓏岱酒莊葡萄酒。

仙島酒莊走精品路線

另一個由香港人投資和主理的仙島酒莊，則走精品酒莊路線，栽種葡萄品種包括赤霞珠、品麗珠、梅洛、小味兒多（Petit Verdot）、霞多麗（Chardonnay）。每年只選取最優質葡萄，以人工採收和挑選，採用天然酵母，目的就是提高葡萄酒品質。仙島酒莊每年產量不多，平均年產3萬至4萬支葡萄酒，主要供應內地、香港和澳門。香港文華東方酒店、香港JW萬豪酒店旗下餐廳亦有引入此莊出產的葡萄酒。

山丘別墅 飽覽自然風光

機緣巧合下，香港人張立慧（Rita）與丈夫在蓬萊建立起仙島酒莊。Rita坦言，開始時自己一點也不懂葡萄種植和葡萄酒釀製，來到一個看似寸土不生的荒蕪山頭，一切由零開始。夫婦倆決定將釀酒等專門工作交由專業人士處理，找來加拿大和新西蘭的種植專家和釀酒師，2008年在蓬萊開天闢地，2011年種下第一批葡萄樹，直至2018年釀造出第一次年份酒。

「開始時沒想太多，本着經營社企的概念，希望為當地人提供工作機會，見步行步。」仙島酒莊規模不大，Rita自知產量不能與大集團經營的比併，決定將仙島打造成精品酒莊，出品高質限量葡萄酒。她亦找來香港建築師設計仙島別墅，一開始只是建一個私人別墅，讓家人朋友度假之用，所以設計都是以家人要求和舒適度作考慮。後來決定將別墅出租，一方面可以補貼日常開支，另一方面可讓更多人認識仙島酒莊。

仙島別墅共有7個套房，每房均有寬敞客廳和飯廳，適合一大班朋友聚會，另設小型影視娛樂室，可以看電影或唱K，還有美式桌球枱、健身室，別墅建於山丘之上，四野視線沒有阻擋，可飽覽日出日落，大門前還有一大片草地，日間可以野餐，晚間則可用來觀星。

在仙島酒莊遙望，遠山處有一座古堡。英國投資者請來專門設計英國古堡的建築師，在蓬萊築起一座古堡，走入這「蘇格蘭酒堡」走一轉，看到千迴百轉的走廊、旋轉木樓梯、牆上壁畫、四柱牀，再品嘗酒莊調製的薑酒和蘇格蘭威士忌，33.5%酒精刺激下，真有置身中世紀英國的錯覺。●

煙台朝陽街酒味濃郁

酒醒了，可以到煙台走一圈。

煙台是山東省第一個開埠通商口岸，早於19世紀中期，已先後有英、美、法、德、日等17個國家在煙台山建立領事館、官邸、教堂等，留下具西方色彩的建築群，是亞洲保存最完整、最密集的領事館群，現已成為熱門旅遊景點。這些歷史建築物變成了不同展覽館，包括冰心紀念館、京劇藝術館、鎖具博物館、煙台開埠陳列館等，沿山腳漫步上山，可挑選自己喜歡的展覽館入內參觀，爬至最高點烽山台就可以遠眺煙台港口。

煙台山腳接連的朝陽街，是一條短短400米的步行街，街頭裝置是酒杯，噴水池是開瓶器，霓虹燈是酒瓶，酒味濃郁。老建築內開設酒吧餐廳咖啡館，還有特色小店，是市內打卡熱點。

在1396年建成的所城里，是中國保存最完整的明清衛所城池之一，也是「煙台市」的起源。走進城牆內，保存了大量清代民宅，正如各地的老城區，所城里現時成為文化旅遊點，食肆商店林立，穿梭在古宅巷弄胡同之間，感受當年與今日的熱鬧與繁華。●

旅遊錦囊：

瓏岱酒莊

500元人民幣，試3款葡萄酒，公眾預約參觀

網址：https://www.longdai.cn

WECHAT：瓏岱 Long Dai

蘇格蘭酒堡

備餐廳、客房，酒莊參觀等活動

網址：www.treatyport.com

仙島別墅

每房1888元人民幣起（2人入住）；整幢全包13,888元人民幣（共7房，可供7至17人入住）

餐飲：提供中餐、晚餐，每位每餐398元人民幣起

仙島酒莊

WECHAT：Mystic Winery仙島酒庄

證件：回鄉卡 匯率：1元人民幣約兌1.1港元

交通：深圳航空來往深圳寶安國際機場至煙台蓬萊國際機場，票價約3116港元起（連稅）

文：鄭寶華

編輯：陳淑安

美術：謝偉豪

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