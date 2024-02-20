簡易廚房：玉子豆腐 檸樂雞翼 快靚正

玉子豆腐雖然叫做豆腐，卻無豆腐成分，它由雞蛋及水或高湯做成，蛋味香濃，可以蒸、釀或簡單煎香，配上燒汁已經十分美味。另外一款每個家庭都喜歡的小菜便是雞翼，相信很多人的冰箱內必定長備。雞翼煮法變化多，煎、燜、焗都可以。不過一般簡單調味的雞翼大家也吃得多，今次不如轉換一下口味，炮製檸樂雞翼，當中的檸檬更有開胃之效，大小朋友都可以多吃幾碗飯。

■（一）燒汁玉子豆腐

◆材料（2至3人分量）：

˙玉子豆腐———— 2條

˙生粉——————適量

調味料：

˙醬油—————2湯匙

˙料理酒————1茶匙

˙味醂—————2茶匙

˙糖——————1茶匙

˙水———————適量

◆做法：（圖）

(1)玉子豆腐切件

(2)撲上生粉備用

(3)熱好油鑊，煎香玉子豆腐至兩邊金黃色，盛起

(4)將所有調味料材料煮至滾起

(5)最後把調味料淋上玉子豆腐上即成

■（二）檸樂雞翼

◆材料（2至3人分量）：

˙雞翼—————10隻

˙檸檬———1個切片

˙紅葱頭——1個切粒

˙生粉————1茶匙

調味料：

˙可樂———350毫升

˙片糖———2/3條

˙生抽———2湯匙

˙老抽———1湯匙

◆做法：（圖）

(1)雞翼解凍，洗乾淨備用；爆香紅葱頭粒

(2)放入雞翼煎至兩邊轉色

(3)加入所有調味料，蓋上蓋細火燜14分鐘

(4)加入檸檬片兜均，再用細火燜3分鐘，最後加生粉打芡完成

文：KellyMama

圖：馮凱鍵

作者簡介：育有一子一女，身為全職媽媽熱愛煮食，喜歡研究簡易家常菜，希望與大家分享各種美味菜式。

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[Happy PaMa 教得樂 第489期]