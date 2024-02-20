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Happy PaMa 教得樂 第489期

Happy Pa Ma

教大GPS：關係是交換得來的嗎？

【明報專訊】人本主義心理學家羅傑斯（Carl Rogers）指出，關係（relationship）是輔導學生的一個重要元素。有經驗的教師一定明白箇中道理，良好的師生關係可以令教學工作如魚得水。然而，現今社會所指的「關係」，很多時都會演變成另一個意思——guanxi。Guanxi與關係表面上是一樣，但背後的文化差異，使此guanxi不同彼關係。

「有guanxi，就沒關係了」

2016年，牛津英語詞典收錄guanxi一詞，反映這詞在華人文化的獨特意義。根據牛津詞典解釋，guanxi是一種有助於商業往來或其他交易的社會網絡系統。在學術界上，亦有不少學者探討guanxi對教育的影響。傳統上，教師普遍擁有較高的社會地位，以前有些家長會送禮物給教師，以表達敬意。這種尊師的善意表現，一切在乎雙方的期望和心態。然而，若家長還期望從教師身上得到回報，比如希望教師對自己孩子特別關照，或避免受到懲罰，就會改變了原本的關係。

任何一方都可能會選擇用guanxi來獲取各種資源或維持平衡，比如送禮物，或給予對方一些優勢或便利來換取好處，這就是「搞guanxi」。俗話有一句：「有guanxi，就沒關係了」，意即「搞好guanxi，便沒有問題了」。於教育層面，若師生關係被工具化變成交易，最後可能破壞真正的關係，便變成售貨員和顧客之間的guanxi。

隨着出生人口下降及教育政策改變，家長和學生在教育商業化的過程中成為了「消費者」，權力在教師與學生之間悄然轉移。教師被家長或學生投訴的機率增加，或甚至會期望從他們那裏獲得正面評價和支持。例如當學生成績未達標，有些經驗不足的教師或會給學生提供額外「機會」；當學生操行不佳的時候，教師有可能選擇更寬容對待，務求打好師生「關係」，保持課堂上和諧，以期望教學工作更加順暢。這種師生guanxi，長遠來說，對學生的學習與成長都沒有好處，並可能會帶來破壞更大的後果。

家長與教師應互相尊重

關係和guanxi不容易劃清界線，任何一方向對方饋贈或回報，亦不一定帶有交換目的。只是，若任何一方以為自己的權力比對方高，動輒以獎勵或懲罰的方法把無條件的關係工具化，當中沒有任何關懷或情感，便不容易建立信任友愛、彼此接納的關係了。筆者建議，當教師收到家長不尋常的要求時，不宜徇他們的情面，而是跟上級討論合情合理的方案。當家長或學生想投訴教師時，是否也應想一想，還有沒有一些更合適的溝通方法呢？

真正能幫助學習與成長的關係，不止是靠交換而獲得的，當中需要真摯的關懷及愛護，也依賴互相尊重的平衡。若我們只靠權術或消費者的心態來打好guanxi，真正良好的師生關係，恐怕會愈走愈遠。

文：鍾耀斌（香港教育大學心理學系高級講師）

作者簡介：由香港教育大學教育及人類發展學院的學者輪流執筆，分享對教育研究、政策和議題的所見所感。www.facebook.com/FEHD.EdUHK

（本網發表的作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[Happy PaMa 教得樂 第489期]

相關字詞﹕關係 香港教育大學 親子筆陣 名人KOL 教大GPS

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