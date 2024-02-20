論盡教育：蔡若蓮的「非常充裕」

部分科目教師嚴重缺人

奇怪的是教育局長卻說，當局每年檢視教師供應及學校實際情况，目前數字反映教師供應量「非常充裕」。局長和校長各執一詞，究竟誰是誰非？兩公婆見鬼，唔係我，就一定是你。學生移民人數多，令學校要縮班甚至殺校是事實，香港不少人移民外國，當中有教師是意料中事。教育局話人數減少原因包括退休、進修、轉校及私人理由，以上所言都是事實，但這些原因不是今年獨有，難道以前無教師退休，今年才有？官方就是不提人人都知道的移民潮。至於教育局說已理順小學校長及副校長薪酬，增加教師晉升機會，這當然會略略減少移民的動機，但這並非主因。

王師奶細細思量，他們講的都是真話，只是沒有講出心知肚明的真相。全港有幾多間學校，需用幾多教師，蔡若蓮心中有數，她說的「非常充裕」絕對是事實，她只是沒說出「真相」。小婦人求其舉個數字：全港1000間學校，需要6萬個教師，單講數字，香港現有6.5萬個合格教師，有些尚未找到教職，局長當然可以振振有詞說「非常充裕」；但她只大聲說出「數字」，沒有說出某些科目嚴重缺人，某些科目供過於求。她是科班出身，做過一校之長，怎會不知人數和科目的需求並不掛鈎吖！

腳踏實地培訓中堅分子

另一邊廂，蘇炳輝也說出真話，小學最缺乏英文科和體育科教師；中學的李伊瑩也說最缺乏ICT（通訊科技）、英文和家政，換句話說，其他科目並不缺乏。英文科教師搶手不自今日始，小婦人讀小學時英文和音樂科教師需求最大。移民外國，懂英語很重要，移民熱門國家如英國、美國、加拿大和澳洲都說英語，相信這情况繼續嚴重。

至於校長們擔心中層骨幹教師的流失有點過慮，年資較淺的總會成長，只要校長們多留時間在學校，心無旁騖，腳踏實地培訓教師成中堅分子，何愁事不成！教育局在減少教育學士學位的同時，要對症下藥增加英文和ICT的課程名額。王師奶悲觀的預測，2024年仍是移民高潮的一年。

文：王師奶

作者簡介：不是普通師奶，家中米缸有幾多斤唔知，但對香港教育界有幾多牛鬼蛇神，有幾多「嗚喱單刀」措施，卻一清二楚。「論盡教育」絕不手軟。wongszelai@yahoo.com.hk

（本網發表的作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[Happy PaMa 教得樂 第489期]