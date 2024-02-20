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副刊
Happy PaMa 教得樂 第489期

Happy Pa Ma

多元導航：學化解衝突 由家庭開始

【明報專訊】我是一名駐校社工，也是一名媽媽，有一個就讀初小的兒子。每天在學校，最常處理的其中一類個案一定非朋輩衝突莫屬。不論是初中還是高中，高小還是初小，每一天在學校與朋輩相處都是一門學問。初小兒子自開學後每天都跟我談及與同學間的互動及相處，很希望與各位同學和家長分享當中的轉變，給大家參考一下。

阿信（化名）性格較內向，在校表現較靜，很少表達自己，所以作為媽媽也很擔心他在學校難認識新朋友，以及會被人欺負。幸好，阿信在校巴上認識了新朋友，他們每天上學及放學都會聚在一起，也常常跟我提起他們在車上會玩的遊戲，回家後亦會準備小玩意跟他們玩。有時候聊起一些有趣話題，阿信都會向我發問，好奇心令他增長知識之餘，也希望可以與朋友們拉近距離，在朋友面前威風一下。

玩遊戲爭做主持 玩到吵架絕交

有一天，阿信開始向我抱怨，說其中一個朋友在玩遊戲時不讓他做主持人，把位置給了另一個朋友，令他感到不開心。我與阿信傾談的過程中，知道很多時都有多於一人想當主持，他們會大聲說話表達自己的想法。我聽罷後安撫了阿信，提示他可以心平氣和地說話，避免跟朋友爭吵，影響大家的友情。

後來，阿信因持續大聲表達及與朋友爭吵，被保母姨姨調到最前排，與朋友們分開坐，好讓他先安靜。雖然事隔一天後便調回原位，但阿信跟朋友的互動少了，他們都不讓阿信做主持人，甚至私下表示阿信看來不想一起玩，令阿信感到被排斥。阿信忍不住向我說要跟他們絕交，自己不需要朋友，邊說邊垂下頭不作聲。看到他垂頭喪氣的樣子，作為家長也很想幫他一把，好讓他學習下處理朋輩間的衝突，改善人際關係。

我先找個舒適的位置坐下，然後問阿信是否確定不需要朋友。阿信搖頭，表示因為朋友們都不想一起玩，那就不如以後都不一起了。我嘗試了解阿信與朋友之間的相處及對話，發現很多時不單單是阿信，朋友間也會帶着情緒去表達自己的需要。當一方大聲表達意願時，另一方就以更大聲量去表達，各不相讓下演變成爭吵。過程中大家都帶着憤怒的情緒，最後不理睬大家。日復日，朋友間的互動差了，大家也不好受。

家中預演 先處理情緒再溝通

我跟阿信說，帶着情緒去說話令大家都難受，不如先處理好情緒，冷靜自己。既然大聲說話會令大家生氣，那嘗試收細聲量，心平氣和地表達自己的需要及感受。同時，也要讓對方表達他的想法及感受，大家互相了解，然後尋求解決方法。阿信對此質疑，覺得就算他這樣做，朋友也不聽他，結果還不是一樣。我反問他，那你有盡力嗎？如嘗試了，盡自己能力範圍，那就足夠了。為了加強阿信化解衝突的能力，我也扮演朋友角色，跟阿信來個預演，讓他試試看。

後來事情處理了，阿信跟朋友都好好溝通了。他也跟我分享朋友轉換主持的原因，以及往後的處理方法。阿信仍舊會與我分享他跟朋友的互動，以及在班上跟同學的相處。我也很樂意地把衝突處理的小貼士跟他分享，希望他在人際交往的路上能順暢點。相信每個家長也很想孩子在交友路上得心應手，化解衝突，那就由家庭教育開始吧！

文：姚柳琴（香港家庭福利會註冊社工）

作者簡介：香港家庭福利會乃本港主要提供家庭服務的非牟利福利機構，致力推動和諧家庭關係，服務範圍包括綜合家庭服務丶兒童照顧服務丶綜合靑少年服務，長者及社區支援服務等。

（本網發表的作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[Happy PaMa 教得樂 第489期]

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