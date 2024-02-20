親子百分百：農曆年親子學習

想孩子學懂禮貌，我們可以藉着農曆新年的機會，向孩子解釋祝賀及禮貌的概念，並告訴他們禮貌對人際關係的重要。我們需要談論禮貌的價值觀和原則，讓孩子明白禮貌不是為了滿足別人的期望，而是關心和尊重他人的表現。

培養禮貌、學理財良好時機

作為父母，我們應該以身作則，展示出禮貌的態度和行為，因為孩子會模仿並複製我們的行為舉止。例如，向長輩問候、說謝謝和請再次指教等，這些小小的禮貌之舉會在孩子心中埋下種子，長大後也會保持這種良好的習慣。孝順父母的家長，必定能培育出以孝為先的孩子。

農曆新年除了是培養禮貌的好機會，也是一個學習理財的良好時機。利市錢在中國文化中具有重要的意義，尤其在親子關係中扮演着特殊的角色。利市錢是長輩給予晚輩的一種祝福和祝賀，也是一種傳遞財富和經濟支持的方式。給予利市錢的習俗是，長輩希望大家能夠健康成長、學業有成、事業有成。同時，利市錢也象徵着對晚輩的期待，希望他們能夠成為家族的驕傲，為家庭帶來榮耀。

利市錢不僅僅是金錢的象徵，更重要的是其中蘊含的親情和親子關係。透過利市錢的交流，長輩和晚輩之間的情感聯繫得以加強。對於晚輩而言，接受利市錢是一種尊敬長輩和感謝他們的方式，同時也表達了對長輩的愛和關心。

利市象徵家庭的愛和關懷

在親子關係中，利市錢應該伴隨着對孩子的真誠關愛和陪伴。我們更應關心他們的成長和需要，並給予他們情感上的支持和鼓勵。利市錢只是關係中的一個象徵，真正重要的是建立起深厚的情感連結和互相理解的親子關係。

雖然坊間有很多關於如何從利市錢培養小孩理財觀的錦囊，但是在親子角度來說，利市錢一直有着特殊的意義。它反映了家庭中的愛和關懷，透過學習傳統中國文化，如何包利市、派利市、收利市等，整個過程都能在正面的教導下，讓孩子學習正確的家庭及經濟觀念。

《晨光第一線》——「親子百分百」每集請來育兒及教育界專家，分享教養孩子與建立良好溝通的秘訣。環節逢周一早上6:00至10:00於港台第二台（FM 94.8-96.9）播出。radio2.rthk.hk

文：白原顥

作者簡介：資深傳媒工作者，現為香港電台第二台《晨光第一線》及《Teen空海闊》主持人。身兼媒體創作及活動司儀，同時擔任多個地方旅遊大使及食品代言人，現育有2名兒子。

（本網發表的作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[Happy PaMa 教得樂 第489期]