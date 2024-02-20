6A爸媽：MIRROR與6A

接納孩子喜好 發掘偶像品格

小朋友喜愛偶像，是成長階段其中一個很常遇到的狀况。小時候孩子的偶像當然就是父母，長大後也許從他們喜歡的偶像當中，找到父母的性格影子。很有趣的，大家不妨細心查看他們選擇的偶像，除了外貌、唱歌以外，你會找到一些跟自己相關的事。當然，這跟孩子小時候是否崇拜自己有關。

接納孩子的喜好，令我們可以更近距離認識孩子，知道他們的價值觀；也給予他們信心，知道父母在旁跟他們一起支持偶像。當中父母可以做的就是給他們正確的觀念。例如，如何欣賞一個人，或如何給他們支持？

更重要的是，從欣賞偶像當中，找到可以學習的品格。例如偶像被抨擊時，他們如何面對？我們可以給孩子正面影響，透過堅毅與忍耐可以把事情解決，令衝突淡忘。日後孩子能否學懂沉着應戰，單靠偶像的影響並不能持久，最重要還是父母能否在旁，跟他們一起把品格發揮出來。

找到共同話題 關係更親密

跟孩子談相同的話題，跟他們一起花時間研究偶像點滴，除了能夠令孩子跟自己接近以外，也同樣在陪伴孩子度過他們的青春歲月。

很多家長都煩惱在青春期，自己跟孩子的距離愈走愈遠。如果大家有共同話題的話，總會從孩子身上找到合適的話題，增進彼此間的關係。

或許你和孩子各自支持不同的偶像，也可以從中尊重彼此的喜好，並不會損害大家共同支持偶像所帶來的親密時間。

齊訂追星界線 善用時間資源

當然教養並非一味投其所好，當中也要跟孩子訂立追星界線。當中成功的關鍵，就是彼此之間有共同語言作為基礎。我們要令孩子知道，追星的界線並不是阻止他們表達對偶像的支持，而是令他們追星的時候，可以更加享受當中樂趣，所以界線十分重要。

跟他們在追星時間、花費金錢、追星行為和跟學業比重中訂立界線，能夠令孩子知道自己應如何運用時間與資源，也省卻跟孩子對立的局面。跟他們「講道理」總比一言堂更有效。

我們跟孩子一起談論偶像，只要運用6A各種元素，就可以跟孩子一起享受過程，彼此了解。我們一家當晚一起看演唱會，彼此留下了深刻愉快的記憶，這些記憶相信會長時間保留在孩子的心裏。

文：Vinic爸爸

作者簡介：3個孩子的父親（大女兒C、龍鳳孖寶A&B），為了不白白浪費了奇妙的恩典而成為香港有品運動6A品格教育講師，希望把心理學說融入6A教養，把正向教育理念分享給父母，特別是爸爸。

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[Happy PaMa 教得樂 第489期]