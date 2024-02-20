明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

副刊
Happy PaMa 教得樂 第489期

Happy Pa Ma

媽媽維特：接受真的我

【明報專訊】最近一篇題為〈陪伴憂鬱，走出憂鬱〉的訪談文章，讓我深受啟發。文章說，憂鬱的深層原因是「一個人失去真實的自我」，並由此談到孩童教化過程中可能埋下的種子。

提出這觀點的，是台灣生命工作者劉仁州老師。他以全職無薪形式從事心靈醫治40年，幫助過許多人解開長年心結，也親身接觸過許多受憂鬱困擾的人。他認為，造成憂鬱的深層原因是「失去真實的自我」，無奈這在現今社會非常普及，因為無論是家庭、學校或社會，都從小教導我們要「迎合別人期望」。

父母角色包括「生命的陪伴」

誠然，社會化是每個人都必經的。我們既生於群體，無可厚非地就要學習滿足家中的要求、學校的規矩、社會的規範。問題是，教化往往過分壓倒個人成長的需要。劉老師看到，「很少人從小被支持、被鼓勵成為真實的自己，這對生命的成長非常重要」。

父母的角色不單純是教養孩子、主導孩子的成長，劉老師認為還包含「生命的陪伴」。陪伴、支持孩子成為真實的自己，對於十幾歲的青少年尤為重要，因為這個階段的孩子正處於自我萌芽、自我認同的轉折點。到了這時期，父母就不能再要求孩子「聽教聽話」。

孩子開始建立自我價值觀，判斷是非對錯，他們的判斷未必與父母一致，父母不能強迫他們採納自己的標準。我想起跟進大仔的成長導師曾說，當阿仔開始「唔再聽我哋支笛」，我們能否用感恩的眼光，將這看成是他「大個仔」的信號呢？如果能這麼看，該會減輕內心的衝擊，令自己較易適應孩子的長大吧？

劉老師說，當孩子去到小五或小六，一直到高中階段，父母應該着眼於「溝通」而不是「聽話」。所謂溝通，是願意彼此表達、傾聽、「了解」對方的感受和需要，而不是要強迫或「說服」對方放棄自己的堅持，按照我們希望的方式去做。那不是溝通，而是要孩子放棄真實的自己。

「孩子自願放棄自己」

我明白，家長不想讓孩子按自己意願行事，是因為孩子太稚嫩，沒有我們的經驗，不知道事情的後果。比起相信「錯誤中能學習」，我們往往更易擔心「一失足成千古恨」。面對孩子出錯或跌一跤，父母的恐懼可能更大於孩子自己。問題是，這種恐懼很可能只是把生命的脆弱放大了，令孩子難以展示生命的韌性。

有一點是我特別在意的。劉老師說，孩子失去自我，未必是來自父母的不尊重，有時候可能是「孩子自願放棄自己」。例如，若父母間關係不好，又或父母生活壓力很大，孩子很在乎父母的感覺，可能會覺得爸媽已經夠煩了，不想成為父母負擔，於是將自己的感受和需要壓下去。這樣的孩子，也許在某一階段會發展得不錯，有很好的學習態度或成績，但往後一旦遇上某些打擊，找不到自己內在價值，就可能會不堪一擊，引發憂鬱。

我深深覺得，活出真實的自己是莫大的幸福，自然希望孩子們也有此福氣。那怕真實的他們並非我喜好的樣子，那怕他們因此而繞遠路、吃虧，我也願意心懷敬意地如實接受，陪伴他們見證生命的造化。

文：葉杏麗

作者簡介：思想與感情澎湃的兩子之母。明白要令身邊人幸福，得先讓自己幸福。盼能活出愛中無枷鎖的真諦。

（本網發表的作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[Happy PaMa 教得樂 第489期]

相關字詞﹕親子筆陣 名人KOL 劉仁州 葉杏麗 媽媽維特

上 / 下一篇新聞