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Happy PaMa 教得樂 第489期

Happy Pa Ma

蒲公英教室：MBTI與親子教育

【明報專訊】最近筆者與大女兒聊天，發現現時中學生喜歡討論各自的MBTI。這是一套描述個性特徵的心理測試，事實上已出現多年，近年風靡全韓國，非常受年輕一代歡迎。透過完成心理測驗，他們可了解自己是何種人格，認識潛在的自我，以及自己在面對工作、關係、學業等的態度。作為家長，我們亦可以利用這個工具，了解孩子的性格，從而協助他們成長。

MBTI將個人的偏好分成4個二元對立維度，包括內外向類型（外向E／內向I）、感知偏好（感覺S／直覺N）、判斷事物傾向（思考T／情感F），以及生活模式的認知（判斷J／知覺P）。將這4個維度組合起來後，便形成了16種不同的人格類型，例如提倡者型（INFJ）、企業家型（ESTP）。人格類型的不同，除了意味着每個子女有不同個性，亦有着不同的學習模式，而家長亦可與子女有不同的相處和溝通方式。

1.認識子女的個性：

筆者校內的學生也有不同面向：有些同學比較安靜，喜歡坐在課室內看書，另有些同學喜歡跑跑跳跳、與人聊天和玩耍，這正反映了兩個不同的維度——內向（I）與外向（E）。以16型人格作舉例的話，藝術家型（ISFP）擅於創作和具藝術細胞，但行事較衝動和欠規劃，而指揮官型（ENTJ）的人則果斷和坦率，卻較粗心、欠耐性和難接近。因此，家長可以透過知道子女的人格特徵，了解子女的優點和缺點，從而更掌握他們的需要。

2.掌握子女的學習模式：

不同人格類型的小朋友所適合的學習方法也不一樣。例如，內向型（I）的人需要多聆聽和多閱讀，獨自消化自己所吸收的知識，但外向型（E）的人卻需要多互動、多發問和多實作來鞏固知識，故此有些外向型的學生總覺得坐在課室上課非常沉悶，但在「森林課程」或外出活動的時候卻非常投入，並且很快掌握相關技能和知識。另外，思考型（T）學生需要具體的學習目標，着重知識背後的原理、因果關係及邏輯，但情感型（F）學生卻着重在學習的氣氛上，需要一個愉快的學習環境，例如良好的同學關係、老師的讚賞及對老師有足夠信任。透過MBTI，家長可以了解子女的學習模式，從而為子女設計適當的學習方法，因材施教，讓他們學得更好。

3.促進親子溝通和相處：

家長往往會與子女發生衝突，而了解子女的MBTI正好讓家長「投其所好」，掌握他們的溝通風格和喜好，從而建立有效溝通，促進彼此關係。以判斷型（J）與知覺型（P）為例，前者喜歡事情有條理、有框架和有目標，因此父母可以多給予子女清晰的指引，以及共同制訂計劃和時間表，又或適當配合子女的計劃，讓他們感覺到事情都在自己掌控之中。相反，後者卻不喜歡別人給予框架，反而喜歡突破固有的框架，性格較隨遇而安，因此家長可以給予子女多點自由度，讓他們在可行的範圍內盡情探索和發揮好奇心。針對孩子不同的特性，父母可以用不同方式與他們相處，減少衝突，理性溝通。

儘管MBTI能讓家長能更了解子女性格，但還是只供參考，畢竟每個小朋友都獨一無二。親子教育需要個別化和靈活，父母還是要根據子女的實際需要和情况給予適當的反應，因此父母多陪伴子女，多與他們溝通，陪伴着他們成長，這才是最好的親子教育。

文：黃偉立（通德學校校長）

作者簡介：自小古靈精怪，好動多言，現為一校之長，化名「蒲公英」，希望分享不一樣的教育方式，將愛的種子散播開去。

（本網發表的作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[Happy PaMa 教得樂 第489期]

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