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Happy PaMa 教得樂 第489期

Happy Pa Ma

親子筆陣．荒失失在加家：從電視劇中反思教育

【明報專訊】去年在VIU TV上播放的《那年盛夏我們綻放如花》，令人留下深刻印象。這部以超現實手法帶出教育問題、人性善惡的電視劇，當中不少學校情節都似曾相識，引起不少共鳴。其實教育問題一向是韓劇、日劇等其中一個熱門題材，不過今次想推介一部內地電視劇《鳴龍少年》，我覺得十分值得家長陪同步入青少年的子女一同觀看。

《鳴龍少年》名校逆襲班

《鳴龍少年》是一部在湖南長沙拍攝，於去年12月在央視播放的長篇校園劇（DVD版30集，TV版32集）。故事講述一間入大學率超高和另一間入大學率超低的中學合併，校方為了令成績較差的學生也在高考取得佳績，於是聘請了一度退隱的金牌補習天王雷鳴（男主角），並額外開設「十一班」，稱無論成績有多差，都可用一年時間「逆襲」上清北（清華、北大），甚至以學費全免作賣點來吸引學生報名。

只花一年便考上名大學，本身成績好的學生只當是「旁門左道」；成績差的亦不加理會，甚至連與男主角一同營運十一班、負責學生心理輔導的女主角桑夏都表示：「考大學才有好出路的想法，在這個社會已經落伍了！」幾經波折下，終於找到5個背景與性格各異的學生：父母雙亡的窮家子李燃，受後父百般欺凌只想盡快嫁人的程雨衫，曾遭校園暴力的口吃學生禹洋，受家庭壓力要靠作弊維持成績的江晴朗，以及來自鄉村的邊曉曉。故事便圍繞着這一年高考，老師、學生與家長所發生的事。

為什麼要上大學？

《鳴龍少年》主要以寫實手法拍攝，刻劃學生面對重要的大學考試時的心理狀况及家庭問題，不少十分值得家長們反思。還記得雷鳴首先教學生的並非如何答題、課程重點，而是解答一個重要疑問：「為什麼要上大學？」不少人不上大學也能賺大錢，上大學是唯一出路嗎？這個道理在成人社會很容易理解，但要入世未深的學生明白卻不容易。於是男主角特別在招聘場內租了一個攤位，由這5名學生充當面試官，從中體會學歷在尋找工作上的重要。

為了令學生了解家庭與習慣對學習的影響，男主角特別安排十一班學生在學校留宿數天，過着優材生的學習方式，然後再回家對比，以了解到自己與優才生在學習環境上的不同。還記得主角一句明言：「優材生的家長都是時間管理大師！」令我記憶尤深。在一整年的學習過程中，有些因素學生可以克服，但亦有一些因素卻只能接受，無論是內地或是香港的學生都同樣需要面對。

當然片中亦有不少大路內容，例如教師如何付出心力，如何扭轉學生與家長的觀念等。但這套劇的拍攝手法相當有水準，同時也添加不少誇張的教學手法，例如在課堂「唱K」學英文等，都增添了不少娛樂趣味，引人追看。看完《鳴龍少年》，不期然令我想起另一套在去年中播放、以科幻手法講述教育問題的日劇《最好的老師》，當中女主角以更具衝擊力的手法去面對校內欺凌的各種問題，究竟在現今社會上這樣的老師又有幾多個呢？

文：吳一鳴

作者簡介：人到中年一家四口移民加拿大，由繁華的大城市突然走到鄉村城鎮，重新面對一堆新事物，與小朋友一起重新學習新生活。

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[Happy PaMa 教得樂 第489期]

相關字詞﹕鳴龍少年 那年盛夏我們綻放如花 親子筆陣 名人KOL 吳一鳴

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