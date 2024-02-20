好去處：去大館化身小木匠 手作木樂器 奏出動物叫聲

文：顏燕雯

小模特兒：Nathan、Murphy

人、動物與大自然的關係可說是息息相關，如果人類污染大自然生態，很多動物都會失去棲息之處。現於大館展出的「青蛇：女性中心的生態學」展覽正是透過不同藝術品，跟大家探索極端氣候、生態危機，以及人們如何對非人類生命體展現出同情心及關懷等話題。同一時間，大館當代美術館與藝術設計工作室Mudwork合作，策劃親子活動，透過參觀和動手做的過程，讓小朋友明白愛護大自然的重要，亦會教大家利用回收的木材來創作樂器雕塑，與大自然不同動物的叫聲互相呼應。

了解自然生態與人類關係

2小時的活動中，大小朋友先在導賞員帶領下參觀「青蛇：女性中心的生態學」展覽，看看蛇和其他動物的形態，了解自然生態與人類的關係等；之後大家便會參加Mudwork負責人鍾惠恩（恩姐姐）和吳家俊（喜哥哥）主理的工作坊，構思製作樂器雕塑。有小朋友受到展覽啟發，想製作一個海豚造型的樂器，又有一些想做海怪或企鵝，各有想法。

恩姐姐和喜哥哥一早為每對親子參加者準備了一塊洗衫板形狀的木板，來自路政署修葺樹木時剩下來的木材，經改裝後每塊形狀和大小略有出入，敲打時發出來的聲音也不同。家長和小朋友選取合心水的木板後，除要為它設計造型，更要負責切割、鑽孔、打磨、上油等工序。由於某些步驟有一定難度，小朋友需在家長協助下一同參與，不過對初次接觸木工的小朋友來說是個非常新鮮的體驗，加上導師在旁示範和指導，即使是初次化身木匠的爸媽都能輕鬆應付。

喜哥哥說，今次的工作坊的創作空間較大，小朋友可加入天馬行空的意念在雕塑之中，有小朋友的作品更可奏出如哨子聲般的海豚音，非常有創意！加上這個活動需要親子合作來完成，對雙方來說，也是一道建立溝通的橋樑。

■INFO

大館當代美術館家庭日

對象：滿5歲小朋友與家長/監護人，2人1組

日期：3月9、10日（周六日）

時間：第一節下午1:30至3:30、第二節下午4:00至晚上6:00

費用：$80（1位成人＋1位小童）

地址：中環賽馬會藝方、F倉展室及監獄操場

報名：shorturl.at/bnq28

[Happy PaMa 教得樂 第489期]