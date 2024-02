■Disney in Concert: Once Upon a Time

日期:3月29日(周五)

時間:上午11:00、下午3:00

地點:九龍灣國際展貿中心3樓匯星

票價:$580、$480、$380、$280

網址:bit.ly/4bEIaeR

[Happy PaMa 教得樂 第489期]