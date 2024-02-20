採訪手記：快樂校園生活不止是口號

家長選校時多請教「用家」

此外，美林小學亦提供多項新興運動給學生參與，除了今期重點介紹的棍網球外，還有滑板、壘球等小眾運動。這些運動不單需要較大的練習場地，對教練的資格也有一定要求，一般小學也許會因為條件難以配合而放棄推廣，但美林小學就透過巧妙的規劃和安排，分配學生在雨天操場、禮堂、球場等不同地方練習，更請來「星光熠熠」的教練團隊，包括前港隊及現役港隊成員擔任導師，令人不禁讚歎現在的小學生活真多姿多彩，甚至毋須家長額外花錢、花時間，小朋友便可輕鬆透過校內活動找到自己的專長和興趣。

在採訪過程中，記者非常同意招校長說：「快樂的校園生活並不止是一個口號」，而在於如何在課程中實踐。家長選校時，常常會被一些宣傳口號吸引，卻未必直正了解過學生受惠到多少？到孩子入讀後才發現，現實與想像原來是兩回事。選校時，不妨多向身邊「用家」請教，問問你心儀學校裏的學生們「意見」，他們絕對是你的選校明燈。

文：顏燕雯

[Happy PaMa 教得樂 第489期]