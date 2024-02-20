川味烤魚配豆花 啖啖麻香辣

品牌於2013年成立，在深圳開業不久即爆紅，其後陸續在內地80個城市開分店，數量多達300家，同時亦進軍外地。探魚香港區代理西龍飲食集團創辦人吳鴻圖指，烤魚屬川菜，「由重慶萬州衍生出來，近10多年來作為單品發展，在內地很受歡迎，特別是在年輕群體中」。

店內供應的烤魚先以特製烤魚機烤8分鐘，最重要是先烤脆魚皮，再放入湯汁，待魚肉吸收醬汁後會更冶味。吳鴻圖指出，烤過的魚更香，而麻辣的味道近年很流行，讓人會追着吃，愈吃愈辣。他又指，由於顧客群偏南方人多點，因而調整了麻辣度，口味較適合南方人。現時品牌在內地共有15款烤魚口味，香港店則提供當中7款，包括兩大人氣之選鮮青椒爽麻烤魚及重慶豆花烤魚，可選不同辣度。而醬汁會於內地製作並直送到港；店內提供的3款鮮魚，包括凌波魚、黔魚及鮰魚，則在廣東魚場處理後再送到店，客人可自選不同款式。

香港獨家沙茶醬、咖喱口味

當中的招牌鮮青椒爽麻烤魚以麻、香、辣見稱，秘製川味醬料加上頭子花椒製作的湯底，配搭每日手工製滑溜豆花，是嗜辣人士必選。上桌時，店員淋上白酒再點火，並灑上花椒粉增香，儀式感十足。另一款重慶豆花烤魚，是來自重慶萬州區巫山鎮的獨特菜式，整條魚幾乎被辣椒淹沒，選用多種乾辣椒，包括貴州山區原生態皺皮辣椒及山胡椒，更特別加入薄荷和魚腥草，香辣中帶點清香。配料則以豆花為主，每一啖都吸飽香濃的湯汁。

最近品牌更研發新口味，推出香港獨家的東南亞風味烤魚——古早沙茶醬烤魚及「黃金萬兩」咖喱烤魚。前者香而不辣，略帶甜味，適合一家大細分享；後者則以秘製香料帶來咖喱風味，配上鮮嫩魚肉。

探魚

價錢：凌波魚$298、黔魚$318、鮰魚$338

地址：沙田新城市廣場1期6樓626舖

查詢：3165 8889

註：另加一