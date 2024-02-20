水上樂園衝浪 學花式變Superman

2021年開幕的水上樂園，以全港首個室內衝浪設施「衝浪先鋒」作招徠，將室內衝浪運動帶入公眾視線。「衝浪先鋒」的衝浪裝置與坊間差不多，同樣分為兩個衝浪區域。水上設施營運組長鄭海洋（Ocean）介紹，水上樂園的衝浪體驗分為兩種模式，「『衝浪先鋒』屬於樂園27項玩樂設施其中一項，一般遊客可排隊輪候，每人可玩大概1分30秒」，衝浪區最後方會有計時器倒數。參加者可在教練指導下，學習基本的衝浪技巧，嘗試趴板和跪板姿勢。如果想提升衝浪技巧，或者有興趣學習各種衝浪花式動作，可體驗Surf Club每節3小時的特設衝浪時段，「Surf Club可根據參加者的需要，提供針對的指導，除了趴板、跪板，還可體驗難度較高的企板」。每節最多12名參加者輪候，每人每次可上板3至5分鐘，比起一般遊客可有較長時間練習衝浪技巧。

Ocean和水上設施營運專員蘇世圳（Robo）分享，來體驗室內衝浪的人，不同年齡層都有，當中不止水上運動愛好者，還吸引一些玩無繩滑水、滑板的人。「多數參加者會學的花式動作與滑板的花式差不多，如轉圈、跳高的動作，又或橫向、蛇形滑行等。」他們輪流大顯身手，只見他們一時站在板上，360度轉圈，自由滑行在水面上；一時趴在板上，將板推開後猶如Superman一樣展開雙手，再準確地捉回趴板，引來陣陣讚歎。

室內衝浪以外，水上樂園「天海灣」每逢周六日（活動至2月底）設有水中運動班，可免費在水中打拳擊、做普拉提和跳尊巴舞，享受不一樣的水中運動體驗。●

香港海洋公園水上樂園

地點：香港香港仔海洋徑33號

價錢：Surf Club $488/3小時，加$150可升級至水上樂園門票；

水上樂園春日入場門票（即日至4月30日）成人$218

網址：bit.ly/3ONcY3x

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