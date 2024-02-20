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浪速穩定 最啱新手學技巧 啟德商場內衝浪想玩就玩

【明報專訊】一到夏天，衝浪客就帶着衝浪板往海邊跑，追浪、上板、滑行，享受站在浪尖的刺激感。縱使香港冬季不算冷，但冬日的大海風高浪急，非每個衝浪客都能駕馭。近年愈來愈多室內衝浪場應運而生，將這原本夏日專屬的運動移師室內，讓愛好者可全天候、不分季節衝浪。近期啟德AIRSIDE新開的「浪谷」，集室內衝浪場和餐廳於一身，一程港鐵，兩手揈揈，就可體驗有如在海中衝浪的樂趣。

1、2月的室外仍帶點陰冷，但「浪谷」內就像身處另一個季節，甫走入，記者已急不及待脫下外套，視線旋即被盡頭的衝浪區吸引。只見教練站在衝浪板上，靈巧地連人帶板騰空躍起，然後平穩地落在湍急的水面上，完成滑板常見的花式動作「豚跳」（ollie），讓人嘖嘖稱奇。熾熱的衝浪氣氛、響亮的流水聲、暖和的溫度，這一切彷彿將人帶到充滿動感的夏日海邊！

機器模擬波浪 達外國浪速

佔地逾14,000呎的浪谷，將衝浪運動從大海搬入石屎森林，投資百萬美元引入外國水上樂園、度假村常見的衝浪模擬器FlowRider，可在室內製造連綿不斷的波浪，並可調節水流速度，讓水上運動愛好者可不分季節體驗衝浪樂趣。曾在美國加州、印尼峇里島這兩個衝浪勝地生活的營運總監林士勛（Tim）指，「波浪、水溫、海洋生物、岩石等，室外的衝浪環境可能令新手卻步，當將這項運動搬到室內，就可抽走這些不穩定因素，讓人與水變得親近」。本身是衝浪愛好者的衝浪經理黃銘健（Wallace），約10年前在泰國接觸過室內衝浪後，就愛上這項運動，「室內衝浪真的很方便，毋須準備任何東西，節省去大海的時間，隨時可出發，說玩就玩；同時亦很具挑戰，（穩定的水流）可以讓人專心鑽研不同的花式動作，亦可以在這裏先練習，再出海玩」。

衝浪是屬於大海的運動，海浪大小會直接影響衝浪時的體驗，將它移師室內，會否削弱刺激感？「香港的海浪相對外地沒那麼大，由機器模擬的波浪就可達到外國的浪速，而且較平均、穩定，玩起來亦較安全。」Wallace說。現場看衝浪模擬器的水流確比想像中湍急，當衝浪客在板上一失平衡，馬上就會被水流冲到後方的軟墊上，要在水上保持平衡，其實一點不易。Wallace又指從機器打出來的水有2吋厚，讓人感覺就像浮在水面上一樣，提升衝浪的像真度之餘，也較易完成不同的花式動作。

教練指導 新手先學趴後學企

浪谷分為兩個衝浪區，每邊可容納最多8至10名衝浪客，大家輪流踏上衝浪區，每次可玩約1分鐘，由教練在旁指導技巧，無論是衝浪愛好者還是新手，都可按自己的程度體驗衝浪。新手上路，先從趴板（bodyboarding）開始，「玩趴板時身體重心較低，相對容易控制，而且安全度較高，即使趴着跌入水中，都沒那麼容易受傷」。趴板顧名思議，即是趴在板上，Wallace指很多新手第一次接觸時因緊張，會整個人趴在板上，其實正確動作應是肚臍貼板，趴下時托起手肘，抬起胸口，眼望前方；成功後可嘗試轉換姿勢，練習跪在板上。當掌握好趴板的兩種姿勢後，就可進入下一階段，換上較狹長的衝浪板，學習企板（flowboarding）。企板站姿類似滑水，雙腳分為前後，前腳站在板中間稍前位置，而後腳站在板尾，同樣挺直身子，重心向後靠，初學時可借繩保持平衡，慢慢抓到重心就可嘗試無繩站立。「一般而言，從趴、跪再到嘗試站起來，大概1至2節的衝浪時段（每節60分鐘）就能做到」，Wallace強調放鬆身體，就可較易成功。

沒年齡限制 身高至少107厘米

室內衝浪作為城市運動，不止容易到達地點，還可輕裝上陣，只需準備衝浪服裝，其餘毛巾、沐浴用品、風筒等都有供應，衝浪板亦可免費借用，還貼心地分為不同尺寸，適合不同身形的人士。「我們建議參加者提早半小時到達，登記、換衣服、自行做熱身運動，並在等候區觀看短片，會有安全措施和簡單的動作教學。」衝浪沒有年齡限制，惟趴板身高需至少107厘米，而企板則需120厘米或以上。

與餐廳結合 主打東南亞菜

在衝浪場上揮灑汗水後，消耗不少體力，更衣後可到用餐區享美食。說起亞洲的衝浪勝地，印尼峇里島、泰國布吉必定榜上有名，一到夏日海邊就擠滿衝浪客，Tim說希望將東南亞的衝浪氛圍帶來這裏，因此不止用餐區的裝潢以熱帶風情為主，菜式也是主打東南亞菜，邀請Potato Head Hong Kong前主廚掌廚，帶來地道的印尼和泰國菜，如加多加多沙律、巴東牛肉、泰式大蝦炒金邊粉、沙嗲雞肉串等，菜式辛辣過癮。舌尖上享受東南亞菜的滋味，眼前欣賞衝浪客的英姿，此刻思緒早已飄到峇里海旁。●

浪谷

地點：九龍啟德協調道2號AIRSIDE 6樓601室

價錢：即日至2月29日，早鳥優惠價$500/每節60分鐘

查詢：3564 8345

網址：www.groundswellhk.com

文：張淑媚

編輯：梁小玲

美術：張欲琪

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電郵：feature@mingpao.com

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