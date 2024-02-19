醫學滿東華：肝酵素上升 膽管炎作怪

慢性肝病症狀未必明顯

慢性肝病未必有腹痛、發燒等明顯病徵，患者有可能只感到疲倦及食慾不振，所以有不少患者是在驗身或其他原因抽血時才發現自己患上肝病。但是肝臟疾病的嚴重度不容忽視，若患者缺乏適當治療及跟進，或會導致肝硬化及肝衰竭，因此必須找出原因及對症下藥。

在診斷過程當中，要排除各種常見肝病元兇，包括慢性乙型肝炎、脂肪肝、由藥物或酗酒引致的肝損傷等，亦要排除膽管及膽囊疾病。我為王小姐安排了抽血檢查、肝膽超聲波及肝纖掃描檢查。

令人意外的是，檢查報告顯示王小姐並沒有患上病毒性肝炎或明顯的脂肪肝，亦沒有服用高危藥物或酗酒習慣，超聲波報告顯示她只有一粒微小膽石，並不能解釋肝酵素上升的狀况。於是我替王小姐作了第二輪抽血檢查，結果發現她有一些較為罕見的抗體，顯示可能患上原發性膽汁性膽管炎（primary biliary cholangitis）。

膽汁積聚肝致纖維化

原發性膽汁性膽管炎並不常見，大部分患者為女性，當患者的膽管受破壞時，膽汁在肝臟積聚，導致肝功能受損及肝纖維化。這種疾病至今病因仍然不明，可能與免疫系統問題有關。

最後，王小姐服用了針對該疾病的藥物——熊去氧膽酸（ursodeoxycholic acid），兩個月後覆診時，肝功能有顯著改善。

文：余霆鋒（東華三院副顧問醫生（內視鏡）、腸胃肝臟科專科醫生）

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