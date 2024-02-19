醫賢心事：搞清壓力和情緒病分別

1.情緒症狀

這是情緒病最明顯表現之一，症狀可能包括：憂鬱、無助感、焦慮、恐懼、易怒、情緒低落或情緒不穩定等。

2.心理症狀

情緒病會對心理狀態產生影響，症狀可能包括：自責、自我價值感下降、無法集中注意力、記憶力減退、負面的自我評價、有自殺念頭或自殺企圖等。

3.身體症狀

情緒病可以對身體產生各種症狀和不適感，症狀可能包括：失眠或睡眠困擾、食慾減少、體重驟降、疲勞、頭痛、消化不良、肌肉緊張或疼痛等。

情緒病症狀持續 影響生活

這些症狀和壓力反應有一些相似之處，但它們之間存在區別，我們可以考慮以下元素：

‧持續度

壓力反應通常是短期。當壓力源減少或消失時，徵狀通常會減輕或消失。例如，上班時可能頭痛，但下班後照樣可以享受生活；而情緒病症狀則可能持續數周、數月甚至更長時間，且可能逐漸惡化。

‧嚴重度

壓力影響比較輕微，不太影響正常運作。但情緒病影響廣泛且持續，對生活各方面都構成影響，例如持續失眠，引致疲倦和不能集中，影響工作，甚至產生不想生存等負面思想。

‧影響日常功能

壓力反應的不適，通常不會顯著干擾日常生活功能。例如，壓力大時可能會胃痛，但大致還是能夠繼續工作。情緒病則可能對日常生活造成持久影響，包括工作、學習、社交和人際關係等方面。情緒病可能影響動力和集中力，使我們不能應付工作或學業，也可能使我們對社交感到抗拒或害怕。

‧症狀多樣化

壓力反應徵狀相對較小，例如可能只有頭痛，但不會對情緒、心理、身體等多方面產生影響。但要留意，不是要出現所有症狀才是情緒病，如果症狀令你感到辛苦或擔心，便是警號。

總括來說，壓力反應是我們面對壓力時出現短暫和輕微的不適，普遍人都會遇上，對生活影響不太大。而情緒病症狀則持續、影響身體多方面，亦對生活構成多方面影響。患者有時不一定能夠自行分辨，如有疑問，可以找醫生評估。

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文：何浩賢（精神科專科醫生）

（關心社會，關心時事，透過文字為大家解憂打氣）

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