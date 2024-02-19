吾生有杏（248）：悠長假期

原來要活得充實是需要周詳計劃及極大恆心，否則便會在不知不覺間虛耗生命。我經常提醒自己：「人生沒有幾多個10年，要好好珍惜。」所以我今年定下了幾個目標，相信這些目標對不同背景人士也有參考作用。

第一、強身健體

身為醫生，我見盡了生老病死，本應該更重視個人健康生活及飲食習慣，可是不少醫生都不是好榜樣，而我亦不例外。餐蛋公仔麵、鹹魚蒸肉餅、油鴨煲仔飯都是我的至愛。既然我不打算戒口，唯有逼自己每晚至少做1小時帶氧運動。雖然運動未必可以完全消耗已攝取的過多熱量，但我總愛夜闌人靜與星月同行，這是一種洗滌心靈，暫把煩惱壓力拋諸腦後的好方法。

第二、資源增值

當了11年院長，我有幸接觸到不同界別人士，才深深感受到自己是多麼才疏學淺。以往追求專業學問只是一種人生經歷，起初滿以為自己是專家、見解獨到，後來才知道自己所認識的只是表面皮毛，漸漸明白什麼是「見山是山，見山不是山」。趁着這個悠長假期我會努力閱讀醫學以外的書籍，包括歷史、藝術文化、人事管理等。歷史正不斷重演，當中太多成敗得失、學做人的道理都可以學習。我覺得如果自己不認識歷史文化是一種缺陷，所以我已蒐羅一些心儀書籍，包括《東周列國志》、《浮生六記》、The Heart of Success．Rob Parsons等來充實自己。既有幸是香港藝術館委員，我亦打算經常參觀館內別出心裁的展覽，例如「漢字城韻」、「浮華•仙境」、「三城記」等。其實多年來不少有心人都致力打造香港為文化之都，如今硬件有了，盼望新一代能夠珍惜我們獨有的文化歷史。

第三、行萬里路

「要讀萬卷書也要行萬里路」，這是我的信念。多年來我只是來去匆匆地參與國際會議，很少機會留下來深入認識當地的工作文化，所以今年我將會跑到世界不同地方實地學習。我發覺中西兩地學者的工作態度截然不同，大部分來自大陸的研究生總是埋頭苦幹，不停地做到天昏地暗，而外國研究生卻喜歡拿着杯咖啡發掘靈感。效率與創意，我們應該如何作出平衡？香港擁有多所國際知名大學，要作為國際大都會，我們需要多認識、接納及包容不同的學習文化。香港未來發展的其中一個重點是醫療及生物醫學創科，我們不單需要有搶人才的政策，還要有「海納百川，有容乃大」的胸懷。世界真是很大，天外有天、人上有人。認識自己如何渺小，才會樂意廣納人才，創造共贏。

為着我的理想，便要忘記背後，努力面前，向着這些目標進發。

文：陳家亮（腸胃肝臟科專科醫生）

（中大醫學院教授，教學生、醫病人、做研究，親筆分享杏林大小事）

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