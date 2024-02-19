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副刊

健康

預防痔瘡：忌盲目溫補 如廁勿逾10分鐘

【明報專訊】要改善或預防痔瘡，飲食上應減少辛辣、煎炸、炒爆等溫熱刺激食物，不要盲目溫補，以免上火。太甜、太油膩食物亦不宜多吃，以防體內積聚濕熱。多吃含豐富纖維的蔬果，補充足夠水分，有助刺激腸道蠕動及調整腸道微生態，從而改善便秘。

日常起居方面，建議勿長時間坐着或蹲着，亦要減少經常提重物，避免長期腹壓過大而導致痔瘡。如廁習慣方面，不要經常強忍大便，如廁時勿過度用力解便，如廁時間建議勿超過10分鐘，不要養成如廁時看書報、滑手機的習慣，以免令如廁時間過長，妨礙直腸附近血液循環而引起痔瘡。

食療清熱涼血潤腸 改善血液循環

要紓緩痔瘡不適，食療可從清熱、涼血、活血、潤腸方面入手，改善肛門直腸周圍的血液循環，以及改善便秘。

生地無花果蓮藕豬腱湯（3至4人份）

材料：生地黃20克、無花果5枚、麥冬12克、蓮藕500克、陳皮6克、豬腱適量

製法：豬腱切開、洗淨、汆水；其餘材料洗淨。所有材料放鍋中加10碗水，大火煮沸，再轉小火煮2小時，調味後即可飲用

功效：清熱涼血潤腸

（本網發表的作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

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