預防痔瘡：忌盲目溫補 如廁勿逾10分鐘

日常起居方面，建議勿長時間坐着或蹲着，亦要減少經常提重物，避免長期腹壓過大而導致痔瘡。如廁習慣方面，不要經常強忍大便，如廁時勿過度用力解便，如廁時間建議勿超過10分鐘，不要養成如廁時看書報、滑手機的習慣，以免令如廁時間過長，妨礙直腸附近血液循環而引起痔瘡。

食療清熱涼血潤腸 改善血液循環

要紓緩痔瘡不適，食療可從清熱、涼血、活血、潤腸方面入手，改善肛門直腸周圍的血液循環，以及改善便秘。

生地無花果蓮藕豬腱湯（3至4人份）

材料：生地黃20克、無花果5枚、麥冬12克、蓮藕500克、陳皮6克、豬腱適量

製法：豬腱切開、洗淨、汆水；其餘材料洗淨。所有材料放鍋中加10碗水，大火煮沸，再轉小火煮2小時，調味後即可飲用

功效：清熱涼血潤腸

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