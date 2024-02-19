澤星寄語：祝福與感恩

每逢新年，我們都會為親友送上祝福。無論在家貼揮春，或是派利市，互道祝福語，都是一種祝福的方式。世界各地的新年習俗不盡相同，有人互贈禮物，有人互潑清水或顏料，但為親朋送上祝福、一起期盼美好生活的心意，都是一樣的。

除了節慶時分，若是生活上遇到艱困險阻，我們也會給親友送上祝福。儘管有些祝福的方式，自己未必認同，但既是人家一番好意，我覺得也應該欣然接受。

兩年前，我曾在跑步時摔倒骨折，要住院1星期。太太不但要照顧臥牀的我，還按傳統給我買了一枚玉墜，祈願我不再受傷。雖然我覺得堂堂男子佩戴玉器，總是有點別扭，但不想拂逆太太的心意，也感謝她無微不至的照顧，所以一直貼身戴着那枚玉墜。

同事也很關心我的傷勢，我住院期間，經常前來探望，其中一名同事更給我求來一道平安符。說實話，我認為符咒只是一張字條，不相信它真箇有什麼神奇的法力，但我仍把平安符藏在公事包裏。早前收拾文件的時候，平安符從公事包裏掉了下來，我拾起細看一會，心裏仍因同事的關懷而感到溫暖。

善意批評 可視作另類祝福

跟過年習俗一樣，送上祝福的方式五花八門，視乎個人的處境、喜好與心思，沒有高下之分。貴重稀有的禮物，固然難得；然而所謂「物輕情意重」，一張問候卡，或者親手摺的紙鶴、幸運星之類，也能傳達祝福，同樣值得珍惜。

猶記得跟學生聊天時，曾有同學向我吐苦水，說因收到「不稱心」的禮物而不高興。我回答說：畢竟是人家一番心意，即使不稱心，也不用過分介懷。事實上，對方若是無心，根本不必送禮。送禮這個舉動，本身就是一種表達祝福的方式，反映了送禮者對雙方情誼的重視。要是真的覺得用不上，或者不想留着禮物，總可以捐贈出去，也不用覺得憤懣。無論如何，只要人家願意送上祝福，我們也應該心存感激才是。

同樣道理，一些善意的批評，某程度上也可以視作一種另類祝福。因為對方若是漠不關心，根本就不會提出批評。批評者應是希望事情可以變好，我們可以改善和進步。當然，我們要懂得分辨善意的批評，有則改之，無則加勉；然而這絕對是知易行難，亦是我們要修習一輩子的功課。

適逢新春佳節，我們接受親友的祝福之餘，也別忘記禮尚往來，並向有需要的人送上暖意。踏入新的一年，希望大家繼續抱持感恩的心，一起建設充滿溫暖和人情味的社會。

文：劉澤星（港大醫學院院長）

（港大醫學院院長劉澤星專欄「澤星寄語」，分享醫人醫事，隔周刊出）

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