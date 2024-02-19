明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

副刊
健康

中成藥：保濟丸紓緩飽滯 正露丸止瀉

【明報專訊】從中醫角度，暴飲暴食後出現腸胃不適，首要節制飲食，減輕腸胃負擔。註冊中醫郭瑩瑩指，常見用於幫助消化的中藥，以保和丸為主，其中包括神曲、製半夏、山楂、連翹、陳皮、萊菔子、茯苓等中藥材，再因應患者情况加減。「比如胃脹明顯，會加入行氣的木香、砂仁；胃酸倒流可以適當加收斂胃酸藥物，如海螵蛸、鬱金等。」若嘔吐、腹瀉僅發生1至2次，患者自覺排便後腸胃舒適便毋須過於擔心，適當補充電解質及水分即可。

而市面上的腸胃中成藥，例如保濟丸、整腸丸、正露丸、藿香正氣散等，主要成分包括紫蘇、陳皮、茯苓、製半夏、藿香等。郭瑩瑩表示，這些中成藥作用差不多，藥材皆是性味芳香化濕，「如紫蘇味香，能推走積滯；陳皮化濕、和胃健脾，更入腸胃經」，是中醫常常用來和胃、紓緩腸胃不適，如腹脹、反胃、腹瀉等常用藥材。

郭瑩瑩指出，因消化不良而伴隨的不適，若以腹脹為主，選用厚樸、蘇葉等；以反胃為主，則選用製半夏、藿香、陳皮。保濟丸在飽滯、胃脹情况下適合服用；若以腹瀉為主，則選用白朮、黃柏、木餾油，可選整腸丸及正露丸，止瀉作用較強；而藿香正氣散主治腸胃寒濕，或與風寒相夾的腸胃炎及感冒更為合適。

她提醒，服用中藥前，首先要辨清體質寒熱，體質偏寒者，不適宜服用太多黃柏、生薏仁等性味偏涼的藥材，以免導致腸胃更加不適。而體質偏濕熱者，不宜太多蘇葉、藿香等。而當出現反覆胃痛，可能是壓力過大、消化系統問題或腹腔疾病等，郭瑩瑩提醒應先查清病因，避免延誤治療。

[健康]

上 / 下一篇新聞