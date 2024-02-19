中成藥：保濟丸紓緩飽滯 正露丸止瀉

而市面上的腸胃中成藥，例如保濟丸、整腸丸、正露丸、藿香正氣散等，主要成分包括紫蘇、陳皮、茯苓、製半夏、藿香等。郭瑩瑩表示，這些中成藥作用差不多，藥材皆是性味芳香化濕，「如紫蘇味香，能推走積滯；陳皮化濕、和胃健脾，更入腸胃經」，是中醫常常用來和胃、紓緩腸胃不適，如腹脹、反胃、腹瀉等常用藥材。

郭瑩瑩指出，因消化不良而伴隨的不適，若以腹脹為主，選用厚樸、蘇葉等；以反胃為主，則選用製半夏、藿香、陳皮。保濟丸在飽滯、胃脹情况下適合服用；若以腹瀉為主，則選用白朮、黃柏、木餾油，可選整腸丸及正露丸，止瀉作用較強；而藿香正氣散主治腸胃寒濕，或與風寒相夾的腸胃炎及感冒更為合適。

她提醒，服用中藥前，首先要辨清體質寒熱，體質偏寒者，不適宜服用太多黃柏、生薏仁等性味偏涼的藥材，以免導致腸胃更加不適。而體質偏濕熱者，不宜太多蘇葉、藿香等。而當出現反覆胃痛，可能是壓力過大、消化系統問題或腹腔疾病等，郭瑩瑩提醒應先查清病因，避免延誤治療。

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