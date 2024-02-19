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健康

藥效、藥力持續時間大不同 揀啱腸胃藥 擊退新春飽滯

【明報專訊】近一個月食不停，由團年飯至開年飯，由親友團拜聚餐至公司春茗，餐餐大魚大肉，放縱過後，消化系統不勝負荷。遇上飽飽滯滯，甚至胃痛、胃脹、嘔吐、腹瀉等情况，不少人會到藥房買腸胃藥解燃眉之急。

腸胃藥五花八門，由中和胃酸至和胃整腸等不同中西成藥，究竟如何選擇適合自己的藥物？

放縱飲食可引致腸胃不適，尤其是農曆新年期間進食許多高脂高糖的賀年糕點，如年糕、蘿蔔糕等難以消化的食物，或過量進食，快速進食而不充分咀嚼。「藥劑連線」註冊藥劑師陳志鵬（Brian）表示，上述情况都會增加胃部負荷，容易導致胃酸分泌過多，引致胃灼熱、胃酸倒流等消化不良徵狀。

中和胃酸生效快 抑制胃酸長效

懷疑自己食過量而引起胃腸不適，很多人第一時間都會找胃藥。Brian指，坊間常見針對胃酸問題的成藥，主要分為中和胃酸藥及抑制胃酸藥兩大類，基本分別在於藥效強弱及持續時間（詳見「3大胃藥比較」）。

‧中和胃酸藥（antacids）

藥力生效快，但維持時間短，能夠即時中和胃酸，紓緩不適徵狀。成分屬於弱鹼性，能減少胃部細胞受胃酸刺激，常見成分有氫氧化鎂（magnesium hydroxide）、碳酸鈣（calcium carbonate）、氫氧化鋁（aluminum hydroxide）等。當中氫氧化鎂可能會導致輕微腹瀉，而氫氧化鋁或導致輕微便秘，因此一般中和胃酸藥物都會使用組合複方，以平衡副作用。

‧抑制胃酸藥

抑制胃酸藥再細分為H2受體阻抗劑（histamine H2 receptor antagonists，H2RA）及質子泵抑制劑（proton pump inhibitor，PPI）。前者能夠抑制約70%胃酸分泌，藥效維持8至10小時；後者更能夠抑制90%以上胃酸分泌，但需於早上餐前服才能達到較佳效果，通常藥效能維持一整天。

Brian指出，由於質子泵抑制劑藥效相對強效和持久，監管較嚴格，大部分屬醫生處方藥物，只有如奧美拉唑（omeprazole）及特定劑型的泮托拉唑（pantoprazole）可在藥劑師監督下於註冊藥房購買。其他包括中和胃酸藥及H2受體阻抗劑都能夠自行購買，毋須醫生處方。

成藥多屬組合藥 紓緩胃痛化胃氣

不過，如何選擇適合自己的胃藥？Brian表示，以上3類藥物成分溫和，沒有太大副作用，「如果胃痛純粹偶發，徵狀較輕微，例如吃得太飽、太肥膩而引起，本身沒有胃病史，服用中和胃酸藥及H2受體阻抗劑便可以」；但有胃病史，例如經常胃痛，甚至有胃潰瘍或胃出血情况，或正在服用一些會傷胃、增加胃出血風險的藥物，如薄血藥或消炎止痛藥等，「通常建議直接使用質子泵抑制劑，因其效力較強，可以更好地抑制胃酸，胃酸對胃部的刺激就會少一點」。

他補充，雖然控制胃酸的藥物能緩解多數消化不良，但有些徵狀可能與胃酸無關，服用上述胃藥亦無效，可能需要其他藥物如化胃氣藥、消化酵素、緩解腸痙攣藥等。而坊間成藥多數同時包含幾種類別的組合藥，最常見是中和胃酸藥及化胃氣藥組合，既紓緩胃痛、胃灼熱等症狀，又可以化掉胃氣，紓緩胃脹。但如持續出現胃部不適，建議找醫生詳細檢查。

為吃濫用消化酵素「不理想」

然而，有些人會透過服用消化酵素，讓自己吃得更多。Brian指這種做法不理想，「可能導致過度依賴輔助消化的產品，而忽略適當飲食管理來維持消化系統健康」。除非有特定醫療需要，否則不建議長期服用消化酵素。

腹瀉多毋須用藥 首要補水補電解質

如果腹瀉又應使用什麼藥物？Brian表示，一般情况毋須用藥緩解。「根據世衛建議，腹瀉時不是直接吃藥，而是補充電解質和飲水，因腹瀉其實是腸道接觸了一些刺激物，可能是油分、細菌、微生物等，因此腹瀉是自然反應，對抗外來入侵者，如果強行用藥止瀉，其實是本末倒置。」

文：陳真紀

編輯：梁小玲

美術：謝偉豪

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