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未來城市：體育盛事 平衡商業與競技

【明報專訊】「這次旅程將會是國際邁阿密首次出訪亞洲，香港很榮幸可以成為其中一站的城市，反映了香港作為亞洲盛事之都的吸引力。」文化體育及旅遊局長楊潤雄1月中於活動記者會說道。全城寄予厚望的美斯之行，在一片噓聲及港府多份強硬措辭的聲明下狼狽告終。美斯缺陣的真正原因或許永遠無法確認，但這次事件突顯體育盛事的商業價值與箇中衝突，失敗經驗盼仍能為體育政策發展帶來收穫。

美斯事件「公關災難」 無人得益

Tobias Zuser在多間大專院校擔任講師，主要教授體育管理及倫理等科目。他本身是球迷，2月4日亦身處香港大球場，觀賞國際邁亞密對戰港超球員組成的「香港隊」賽事。「看到一切發生是非常非常有意思的體驗，尤其還有碧咸被噓的場面，那傳遍世界各地。」人群中感受現場氣氛急劇轉變，Tobias認為源於巨大的期望落差，因為主辦方Tatler Asia一直傳遞美斯會上場的信息，「賽事開始前（現場廣播）重複地說：『今天你將會看到你所有最喜歡的明星。』甚至中場休息也是如此，類似是：『你準備好在下半場看到梅西了嗎？』」球迷滿心期待，然而賽事來到75分鐘，美斯仍然沒穿球靴又不熱身，現場開始鼓譟。

世界球星無出場，Tobias當下固然失望，但情况並非完全出乎意料，因為美斯在前一場對沙特阿拉伯的賽事已經受傷，只上陣10分鐘。「所以，更令人驚訝的是Tatler Asia到最後仍一直推進（美斯會上場的）敘述。我想這也是球迷想要的，顯然是最終把人們推向懸崖邊的原因。」Tobias形容事件是公關災難，香港、Tatler Asia、國際邁亞密、美斯、球迷和所有參與者無一得益，一方面可從體育與活動管理角度切入分析，另一方面則觸及體育活動商業化的討論。

以個別球星招徠「很危險」

早於2014年，美斯隨阿根廷國家隊來港，參與慶祝香港足球總會（足總）成立百周年的紀念賽，同樣於香港大球場迎戰港隊。正值當打之年的美斯在60分鐘後備入替，交出兩入球及一助攻，阿古路、迪馬利亞等球星亦有現身，為球迷帶來精彩表現。前足總市場推廣及公關李燚堃（Jo）有份籌辦該表演賽，他說外隊賽一般容易吸引大眾關注，但同時也要很小心處理，「因為像這次（2024年國際邁阿密在港出賽）發生的事，美斯來到真的不出場，是未必控制得到的」。

他透露當年阿根廷國家隊來港，足總的宣傳策略會把港隊放得「主力少少」，雖然仍會介紹外隊的重點球員，但若宣傳上只強調某球星一定會出現，「其實是很危險」。有報道指，足總當年與阿根廷訂立條款，美斯等球星每缺席1人就會扣減10萬美元戲金。即使如此，身為宣傳推手的李燚堃亦不敢只以球星作招倈，皆因無人能肯定球員不會因病倒受傷而缺陣。2024年美斯事件中，他認為主辦單位應該早一兩天做好期望管理，「例如說美斯有點受傷，未必出到場，但我們會看情况」。

任沙特旅遊大使 美斯3年賺近2億港元

整件事最大迷團莫過於在萬眾期待之下，為何這位國際球星沒有落場，甚至完全沒有公開發言或向球迷打招呼？美斯本人與球會國際邁阿密表示，缺陣與其傷勢有關，不過美斯三天後卻在日本活躍自如出賽，港府隨即發聲明希望主辦方Tatler Asia及球隊能合理解釋。真正原因或許只有美斯及其團隊知悉，李燚堃密切關注事件，想起昔日球圈工作的心得：「球員很明白自己本身的價值，當去到一個地方，令他覺得不是很舒服，他就會企得好後。」

烏拉圭球員科蘭曾於2010年榮獲世界盃金球獎，退役前短暫加盟本地球會傑志，李燚堃其時負責球員管理工作，包括為科蘭安排訪問、洽談贊助。「這些頂級球員的商業價值很高 ，也很保護自己的商業價值。」李憶述科蘭最初抵港時，因球靴未有品牌贊助而將其噴黑，不想無償賣廣告。「他們未必是完全介意錢，但是同一時間他會知道你想（利）用他，就會很避免。」當年很多球迷每天跑來找科蘭簽名，曾經有球迷被認出拿過多件球衣索取簽名，科蘭毅然拒絕，覺得對方另有目的。

即使不是國際球星，本地球員和教練都會關注利益衝突。李燚堃任職足總時，有次要找一些本地球員、教練與紙牌遊戲拍照，有人因為肩負電玩合約而拒絕，「我不會怪他，因為他保護自己的品牌，覺得我簽了另外一個公司。就算不是直接，他都覺得不想有衝突」。文體旅局曾表示，會與國際邁亞密商討在美斯留港期間舉辦活動，趁機宣傳香港，但強調球會本身或有不同考慮。有傳當局以700萬元邀請美斯等邁阿密隊員遊維港，對方未有答允。值得留意的是，美斯2022年起擔任沙特阿拉伯的旅遊大使，《紐約時報》引述協議內容指，美斯只要現身一些商業活動、在社交平台發文宣傳及定期到當地旅行，或可在3年內獲得高達2500萬美元（約1.95億港元）。

商業機構多向錢看

另一方面，邁阿密表演賽票價介乎880元至4880元，李燚堃形容定價極為進取，「我未見過收得這麼貴，以一場表演賽來說，簡直是有點過分。但主辦單位正是捉住球迷心理，覺得世界冠軍美斯來，可能是最後一次看他（踢球）」。李燚堃第一次見連練習活動也要收費，綜合過往經驗推測：「可能某層面上這些都會觸發到球會或球員本身，『麻麻哋喎，原來要收錢』，或者『原來要收咁多錢』。」表演賽門票開賣被秒殺，Tobias則坦言很驚訝。翻查資料，2014年貴為世界盃亞軍的阿根廷國家隊來港，賽事票價由490元至1800元不等，卻只吸引約2萬人入場，香港大球場高達一半座位空置。「當時很多人抱怨門票太貴。」Tobias憶述道。

美斯10年內兩場在港的表演賽，票價差異反映足總與商業機構的目標截然不同。以往在香港的外隊表演賽大多由足總或本地球會主辦，甚少由商業機構像這次的國際知名雜誌Tatler Asia主辦。Tobias分析足總舉辦表演賽的目的，一來志在激發足球社群，鼓勵更多人留意本地足球，二來希望藉此啟發年輕一代運動員。至於本地球會不止把表演賽視作收入來源，更重要是把入場的球迷轉化成球會粉絲。相比之下，商業機構顯然會以利潤行先，未必會考慮體育發展的大環境。李燚堃表示對這些私人企業來說，最重要是賽事一定不能虧損，最好多賺一點，這或許解釋了進取的票價水平，還有以美斯作為推廣宣傳的重點。

當然沒有人想舉辦蝕錢的賽事，李燚堃說足總以往亦會積極尋找贊助，連同門票收入、出售紀念品和轉播費用，以應付給予外隊的戲金、在港住宿與膳食等開支等。他形容足總取態比較傳統，訂定賽事收入預算時只求盡可能收支平衡，賺錢與否並非最主要考慮。Tobias補充指，足總向來依賴政府及香港賽馬會的資助，額外收入固然是好事，但不會被放入固定規劃。

體育盛事牟利 不利長遠發展

政府的體育政策包含推動盛事化，其中「M品牌」計劃頒授予在港舉行並獲認可的大型體育活動，去年4月放寬資格，私人及非政府機構舉辦的活動也可申請。然而，受惠於措施的世界場地越野車錦標賽（World RX）和國際邁阿密表演賽接連出事，讓人質疑資助私營機構舉行體育盛事是否不妥。

「不一定，商業機構也可以做得好，但要知道如何取得平衡。」本地體育總會大多規模小，李燚堃認為要舉辦大型體育盛事，靠商業機構補足經驗未嘗不可，其人脈網絡亦帶來優勢；不過若單純把體育視作賺錢工具則「很危險」，不利長遠體育發展。美斯事件讓他感到悲哀的是，過後幾乎找不到賽事精華，大家只是關注美斯不出場，沒什麼人討論場內比賽，「搞一個賽事，當然希望吸引到更多人更喜歡足球，但是很明顯有一點本末倒置了」。

Tobias提到，社會公認體育與文化活動的價值不止是商業，因此其中存在着微妙平衡：一方面要激發商界對體育的興趣，讓其可在商業化環境下發展；另一方面亦要使大眾容易接觸運動盛事，才能為整個社會和體育文化作更多貢獻。這方面能否靠政府資助的審批制度把關？國際邁阿密表演賽原本獲「M品牌」計劃1600萬元資助，但撇取這筆後來被放棄的收入，有統計指多個商業贊助和門票收入已可讓主辦的Tatler Asia收益不菲。Tobias對此活動獲「M品牌」資助感驚訝，「我看不出資助原因，尤其看到表演賽的預算。政府額外資助是為了什麼？如果那筆錢並非舉辦活動必需的。」他明白政府的理據或許是期望藉活動宣傳香港品牌，不過相較之下，他認為更應該鼓勵普及參與的大型體育盛事（如渣打馬拉松），以及爭取主辦國際或區域體育賽事，尤其是有本地運動員出戰的比賽，「而不是欠缺競爭成分的商業活動」。

說起體育盛事發展，李燚堃和Tobias不約而同提及相關基建與配套不足。外隊來港作賽並非第一次登上國際新聞，2013年英超足球勁旅相繼訪港，但香港大球場的草地卻在大雨後滿佈泥濘。此外大多體育場地由康文署管理，向來難以預約，有時甚至要與校運會競爭，不利企業舉辦盛事的意欲。目前諸多因素阻礙香港成為體育活動樞紐，Tobias期望啟德體育園落成後會提供正規場地，並由專業團隊管理，帶來新景象。

由美斯缺陣以至各方強烈反應，李燚堃擔心會對體育發展帶來後續影響：「下次再有球會想搞外隊來港，其實大家會怎樣想？『咪好似美斯那場一樣，未必嚟、未必出場，我都係唔好買飛。』咁搞手敢不敢搞？其實大家都驚。」如果政府因而收緊「M品牌」資助的申請門檻，又會影響很多一心藉活動宣傳體育的人，「無咗嗰筆錢去做，其實好多人都寧願唔做，因為蝕硬」。要如何重建各方對體育盛事的信心？李燚堃覺得關鍵在於人才與配套：「因為體育是需要有熱情在內，亦要知道出來效果或許不成正比，但前提一定要有這批人。怎樣令他們識搞、搞好件事？好多配套都要做得好。」

【盛事經濟篇】

文˙ 朱令筠

{ 圖 } 受訪者提供、資料圖片

{ 美術 } 張欲琪

{ 編輯 } 王翠麗

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