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打開垃圾：春節垃圾特別多 諗定計過渡綠色新年

【明報專訊】農曆新年為香港一大節慶，不少傳統習俗代代相傳。如無意外，今年將會是垃圾徵費實施前的最後一個新年，記者走訪不同賀年人群，細數新年垃圾的誕生與走向，嘗試尋找習俗與環保之間的平衡。

簡介：垃圾收費計劃討論足足廿年，這減廢火車頭終將在今年8月開動。垃圾打包後不再視不見為淨零成本，只盼大家想多一步，從源頭減廢，多多回收。經濟誘因加上監察執法，能否推動不太環保的人踏上減廢旅途？這欄目邀請社會各界打開朝夕相對的垃圾，一同設想在不遠的將來，人與垃圾將經歷不一樣的關係。

年宵市場 隨處可見回收桶

年宵市場疫後首次重設乾貨和快餐攤位，年三十凌晨近2時逛維園花市，人流雖然不及團年飯後高峰，但仍然不乏前來掃平貨的市民。叫賣聲不絕於耳之際，貨品售罄的個別攤檔陸續清理物資。至於濕貨區，花檔紛紛劈價清貨，人流明顯比乾貨區更多。某個看似無人看管的攤檔遺下大批滯銷桃花，路過市民唔執輸，從幾棵桃花折斷數枝，自行湊成一束小桃花。

哪處有人，哪處就有垃圾。記者觀察到年宵市場的垃圾桶數量很多，除了區域之間的空地，區內每隔幾個攤位亦見為垃圾桶預留空間。大部分垃圾桶均與3個回收桶並排放置，分別收集金屬、膠樽和廢紙，在場人士回收和扔垃圾都一樣方便。此外，熟食攤位旁設有廚餘桶，桶身貼上指示，用者先要去除非廚餘物質，瀝乾水分後才倒進桶內。維園年宵兩邊走廊則設有回收區域，供清潔工及在場人士集中處理木卡板、發泡膠和凋謝花卉等大型回收物。

維園年宵垃圾量微升

張祝珊英文中學在維園年宵擺檔，售賣賀年玩偶和頸枕等產品。他們的商品早於凌晨1時多售罄，隨後開始清場，把全新或適合重用的物資（例如玩偶的塑膠包裝）、桌椅和風筒帶回學校，而用過又乾淨的塑膠則作分類回收。李老師透露，收拾過程毋須使用垃圾袋，「本身有些污糟咗的紙皮箱，就把污糟的垃圾扔進去」。黃同學指出，大約二十多個同學一同清場，有些人負責把紙皮搬往場內收集點。整體來說，攤位製造的大型垃圾主要是紙皮和兩張壞掉的桌子，另外已重用幾年的紅色枱布因天雨及被弄髒，今年不得不扔棄。訪問之時，眾人還在討論懸掛的橫額去向，考慮方案包括剪成小塊讓同學留念，或參考以往一些環保機構做法，用廢棄橫額製作散紙包。

食環署回覆查詢指，年宵市場於2月10日清晨結束，全港15個年宵市場共收集約244公噸垃圾，其中在維園年宵市場收集的垃圾約有63公噸。對比以往設有乾貨攤位的年份（2019年或以前），全港年宵的垃圾量總和持續下跌，今年比2019年減少14公噸，然而維園年宵的垃圾量則增加5公噸。資源回收方面，今年所有年宵市場共收集了約110公噸有重用價值的物資，其中包括51.6公噸竹枝、20.3公噸紙、3公噸卡板、13.2公噸桃花及凋謝花卉，廚餘則有3.7公噸。

全盒減磅 賀年禮盒「食先買」

農曆新年傳統習俗不少，新年前買新衫、貼揮春，年廿八大掃除，登門拜年則要準備禮盒。認真審視這個新年，你製造了多少垃圾？傳統習俗與減廢有沒有可能共存？就算沒有追求環保，原來市民不知不覺已生妙計。

張小姐是在職家庭主婦，像不少香港市民一樣，近年過年習俗從簡。以往為了招待親友登門拜年，她會在家放置盛載糖果和瓜子的全盒；不過今年她只買了自己愛吃的獨立包裝豬肉乾，一來預計拜年者少，二來發現即便有人上來也很少進食，「現在不買瓜子，（以往）發覺買了回來無人食，到差不多時候都要扔棄」。利市糖、金幣巧克力這些全盒常客，張小姐考慮往年浪費情况亦沒有再買。

「會食先買」的想法同樣應用在賀年禮盒，她今年購買兩個禮盒，送給母親的那盒是日式草餅。「以往自己喜歡買咩就買咩，但發覺買了（對方）真的不吃。像我母親以前不吃什麼，便會退還給我。」她汲取經驗，自此按收禮者喜好挑選，避免浪費。接收的禮盒吃不完又怎麼辦？張小姐憶述以前最多一年收到10個禮盒，她會帶回公司與同事分享，但亦試過最終要棄置，「有時忘記過了期，有時真的吃不下要扔棄，真的太多了」。坊間有團體接收市民捐贈賀年食品，不過張小姐認為未算普及，從未聽過身邊人捐贈，「我們又無這個習慣」。

尋找回收利市封渠道

張小姐今年也沒有刻意購買揮春，貼在雪櫃門的那兩張是購物贈品。她任職的公司新年時會張貼揮春，雖然並非紙製而是可重用的絨布類，不過老闆講究好意頭，每年都會把揮春扔棄，「我覺得好浪費。試過有一年執回來重用，他（老闆）都不太喜歡。（每年用新的）其實很不環保」。至於利市封，張小姐說幾年前一次過買了很多，至今還在使用。作為派利市的人，她亦不太清楚回收利市封的渠道，反問記者：「其實回收之後是做些什麼？」

明年春節，垃圾收費將已實施半年，屆時市民會否減少棄置賀年垃圾？張小姐頓了頓說：「都會㗎，要收錢。所以咪趁住8月（垃圾收費實施）前好揼。」母親家中有一張牀多年無人使用，為免日後要收費，張小姐與家人早有計劃在3月趕緊扔棄；至於她居住的單位剛裝修不久，雜物不多，所以沒打算大量棄置。張小姐向來沒有回收習慣，唯一會把舊衣放進回收箱，「膠樽那些我就沒有分類」。她說歸家沿途不察覺有回收桶，偶然在港鐵站外碰上綠在區區每周擺放的回收流動點，但開放時間並不方便在職人士，「早放工先會見到」。

對於垃圾收費的原意與執行細節，原來她滿腦子疑問。政策方向是讓市民養成減廢回收的習慣，不過經記者解說，張小姐才明白收費與回收之間的關係：「已分類那些不計（錢），放入回收箱的話，指定垃圾袋就不用那麼重。這方面我又不是太清楚喎。」她感覺政策宣傳不足，而且重點錯置，「搞到好混亂，個個就只是覺得你要收錢囉。如果不講，我鬼知原來回收物就不計，我們都不知道」。

重用盆菜兜 一人行多步

2021年正值疫情，限聚令驅使市民留家過節，預訂外賣盆菜很普遍。雖然以往零星出現小型回收活動，但關心環保和動物權益的Daphne當時預料，疫情下被棄置的盆菜兜數量將會非常龐大。於是她嘗試推動一個全港規模的盆菜兜回收活動，把收集回來的兜送到狗場、農場等重用。回收重用資訊可查閱她的facebook帳戶「Gigichibaby Laurel」。

「我小時候見過，原來食完盆菜，村民會洗乾淨那個兜。」盆菜是新界本地宗族鄉村傳承數百年的飲食文化，每逢喜慶、神誕節日等會烹煮盆菜，據Daphne了解，古時新界圍村會重用盆菜兜，後來村民則會取回家用作洗菜洗碗淋花。「盆菜推廣了出去，市民開始叫外賣，所以盆菜兜才變成一個外賣兜。」

狗場需求總有天飽和

盆菜文化傳承下來，回收重用的好習慣卻失傳，甚或要假手於人。推動回收初期，Daphne逐一聯絡回收機構合作，譬如政府資助的「迷失的寶藏」、綠在區區，亦有喵坊、The Loops、SOU SOU等商業機構，首年已經在全港設立18個回收點，一共收集到2500個盆菜兜。回顧幾年合作，Daphne很感謝各回收點的幫忙和信任，「我又不是KOL，又不是來自某組織，所以是一件奇事來的」。

Daphne如今能對盆菜兜的種類如數家珍，向記者介紹市面最常見的是不鏽鋼兜，另有銻兜、瓦煲、舊式木桶、比較精美的石頭鍋煲等等。目前回收僅限於不鏽鋼兜和銻兜，這兩類數量較多，而且容易疊高。其實這些兜可以當作廢鐵回收，不過Daphne強調不會這樣做，因為回收的市民會期望有更適切的重用地方。「有很多支持者未必說環保意識很強，就是因為喜歡狗，想支持狗場。」不過，她相信狗場對盆菜兜的需求總有一天飽和，所以歡迎其他機構或個人，有需要的話可以聯絡她領取，譬如較小的盆菜兜適合暫託狗隻的個人義工，另曾有平台想給予基層家庭洗衣用。Daphne會按位置配對回收點與接收者，盡量縮短運輸距離，以減少碳排放。

回收活動第二年，Daphne開展另一嘗試：與盆菜供應者洽談回收安排。前來收集點的市民把供應者的資料貼在盆菜兜上，然後她會聯絡供應者，了解其回收意願。為何不讓市民自己查問？Daphne說一直都有呼籲，「但是通常人們會委託別人做事，不會自己做，這個市場真係咁㗎喎」。她強調環保原則應是先重用、後回收，有支持重用的傳統盆菜供應商說，新兜本來也要做消毒清潔，用過一次的盆菜兜甚至比全新的更好。現在Daphne會在回收資訊內，先列出接收自家盆菜兜的公司，同時鼓勵市民訂購盆菜時多問一句：「可回收盆嗎？」

推動飲食集團幫幫手

Daphne聯絡過大家樂及大快活集團，兩者至今仍然不接收重用盆菜兜。她指出，要推動飲食集團重用，清潔問題並非主要關注，因為市民均會事先洗乾淨。有別於盆菜公司長年接收訂單，只做季節性生意的飲食集團對回收更遲疑，最大考慮是儲存空間。「我就鼓勵過他們，說其實你重用到就重用，重用不到的話，起碼你負責回收。」今年已是Daphne第四年協調盆菜兜回收重用活動，會否期望有天可以功成身退？她說自己不可能永遠做下去，最希望生產者負起責任，而顧客交還盆菜兜時，更可收集其對食物意見，培養關係。全城準備迎接垃圾徵費，Daphne認為市民與生產者也要各走一步，「做咩超市（貨品）做咁多包裝，綑綁來到我（市民）這裏，然後垃圾開支要由我（市民）支付」。

文˙ 朱令筠

{ 圖 } 朱令筠、受訪者提供

{ 美術 } 張欲琪

{ 編輯 } 朱建勳

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