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2024年2月18日星期日
星期日生活
星期日生活
共融劇遭煞停 如被折翼 聾人舞者黃耀邦：仍盼上台發光
被叫停的共融之舞
周日話題：中文法定半世紀隨想
無名周記：一個異見者之死——悼納瓦爾尼
周日話題：無形限制 毁劇場創作
誰人日記：去丹麥休養
周日話題：談論梅姐與香港的N種方式——記香港大學梅艷芳研討會
老少女之麻糬周記！
開門讀書：適時又傳世的出版
圖文城市：團圓
同場加映：中女溜溜溜溜冰
五音筆傳：人的音樂聽膩了，不如試試植物的
#015 金魚囝
平安祭：修心在日常
放心寫作：#76 我不是什麼都不是
讀者來信：在起跑線上贏了什麼？
movie chic, movie style：《飯戲攻心2》：劇情扭橋，情懷強烈
甜蜜的復仇：「時間停頓」愛情故事 《快一秒的他》勝過原版
家明雜感：《臨時劫案》 哨牙郭富城眼前一亮
影片簡評
單元連載：香港書85
星期日文學‧尋找河神：《水城臺北》與《舒蘭河上：台北水路踏查》的在地視角
{插畫記錄達人}潘德恩 空間佈局呈現店主理念 多重視角 解構獨立書店
讀食時光：沙嗲牛肉的多重宇宙
民間故宮：旗袍一襲 承載長姊故事
ways of seeing：畫家紀錄片「故事純屬虛構」 《只是影畫》反客為主拍自己
打開垃圾：春節垃圾特別多 諗定計過渡綠色新年
未來城市：體育盛事 平衡商業與競技
圖文城市：團圓
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【明報專訊】團年飯是家人一起吃飯的時間。有蠔豉寓意「好事」，有魚寓意「年年有餘」，有蝦寓意「哈哈大笑」，有盆菜寓意「闔家團圓」。筷子一雙一對，餘下兩對。祝早日團聚。
相關字詞﹕
陳上城
圖文城市
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