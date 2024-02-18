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被叫停的共融之舞

【明報專訊】城市各處在飄揚着宣揚愛的大紅心，放送歡樂，但愛是什麼？如果愛是情人節花墟一打打漂亮的花束，聽說今年銷情十分麻麻；又如果愛是願意花「天價」買票入場親睹球王風采，今時今日結合資本主義商業運作的足球世界，隨時隨地累人癡心錯付。

香港曾經也有像美斯一樣耀眼的天皇巨星，港人對梅艷芳的懷念並沒有隨時間減褪，去年有官辦的大型展覽，梅姐在那個走向開放時代留下的作品，到今天仍可挖掘出當年未曾認真思索過的社會意義。另邊廂，近日接二連三傳出有表演節目臨近演出被取消，最新傳出聾人舞者黃耀邦編舞的作品被叫停，他接受記者訪問時以含手語的舞步示範「光」。所謂共融演出，就是觀眾看舞台上的演出者，再也分不出誰是健聽誰聽不見，從而感受到愛吧，比起打卡大紅心，這對觀眾的要求無疑是更高，但感受大不同。

就算只是小型演出，又或只是無名小卒，要找到一個志同道合的團隊，一步步從無到有衍生出一個自己有份參與的創作，當中不少機遇和難得，卻在不明原因下被叫停，一路來時間與汗水的付出就變得無意義，當中的挫敗不言而喻，他們會否就此放棄？巨星並非第一天從石頭爆出，香港專業戲劇人同盟會長溫迪倫的文章便指出，優秀的文化藝術作品亟需「以戰養戰式」的健康環境去承托。連串事件對社會傳送着什麼信息？

普京最痛恨的那個人納瓦爾尼突傳死訊，林超英則想起法定中文剛滿50年，寫下了紀念文章，記他所聞。

（本網刊出的文章及作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

編者話˙黎佩芬

編輯•王翠麗

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