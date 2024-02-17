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Panasonic掌心雷鬚刨 智能調節力度

【明報專訊】要乾淨企理的豈止是家居？男士們也要時刻保持容光煥發，電鬚刨是重要工具。Panasonic新推出的LAMDASH ES-CM3A隨身電鬚刨，無論外形還是功能同樣出色，讓男士們隨時都以最佳狀態示人。

ES-CM3A的外形設計顛覆了傳統鬚刨的形象，機身簡約輕巧，寬度只有67毫米，一掌就可以完全握住，非常輕便易攜。背部的開關按鈕操作簡單方便，一滑就可以打開。充電方式則採用了最新的USB-C接口，只需1小時快速充電就可以使用1個月，即使臨時有事外出，也可以隨時通過外置充電器輕鬆充電。

儘管體積小巧，但ES-CM3A的剃鬚效能並沒有削弱。在只有31.2毫米的超薄機身內，採用了獨立浮動3刀頭設計，並配備高速磁力馬達，每分鐘高達1.3萬次驅動頻率，確保3片精密的不鏽鋼刀片貼近皮膚，以最舒適溫和的方式徹底剃除鬚根。同時，「偵感」震動系統可以智能感應鬍鬚密度，調節震動幅度，適當分配剃鬚力度，減輕皮膚負擔。

此外，ES-CM3A亦考慮到方便清洗的需要，提供完全防水的設計，使用後只需要用清水冲洗刀頭，就可以去除剃鬚過程中的碎屑及油脂。亮麗外觀加上輕巧緊湊，非常適合作為外出旅行或商務出差的隨身工具，用來送禮亦相當貼心。●

Panasonic LAMDASH ES-CM3A

售價：$648

查詢：2733 3888（信興）

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