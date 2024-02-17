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E潮

家電送舊迎新 日立高效吸塵機 龍年掃盡烏氣

【明報專訊】新正頭留家聚會多，總體會到有兩種家電特別重要，第一位是打掃必備的吸塵機，第二位是煎糕好拍檔抽油煙機。想擁有一個潔淨的安樂窩，選購以上兩種家電時，絕對值得花時間物色性價比高的產品。今期e潮就蒐羅多款新品，方便各位制訂換機大計。

吸塵器的好壞對打掃效率有很大影響，近年流行的無線直立式吸塵機效能愈來愈好，各廠爭相開發，除了英國、韓國的注目品牌之外，日立、Panasonic、Makita牧田等日本生產商，最近亦有多款表現出色、價錢實惠之選。其中日立的PV-XH3M無線直立手提旋風式吸塵機，可說集各家之大成，無論是輕量化、吸力、配件種類、收納設計等，表現都非常平衡。

直立手提模式一鍵切換

PV-XH3M設計十分簡約，重量僅1.8公斤，即使女士們單手使用，高舉機身以不同角度打掃都足以應付，長時間打掃可減少疲累。通過一鍵切換，用家還可以隨意轉變吸塵器的使用模式，從直立式變為輕便的手提式，此時機身重量進一步減至1.3公斤，方便用家輕裝上陣，處理更刁鑽的清潔任務。

PV-XH3M雖然輕巧，但日製馬達的最大風量高達170AW，跟英國品牌出品的相若。3段風量模式可以根據需要切換，使用標準模式的話吸塵機的續航時間可增至60分鐘，足夠打掃全屋，免除頻繁充電的麻煩；強力模式則適用於處理頑固污垢。機身也設有智能感應器，能夠根據地面情况調整吸力。

靈活吸頭零死角 高效壓縮灰塵

新機配備多種功能配件，以應付不同的打掃需要。其中最常用的掃地電動刷頭，宣稱帶有99%的抗菌效能，環形毛刷設計亦不易纏結毛髮，亦內置LED燈，方便用家觀察打掃是否夠乾淨。其他吸頭還包括小型電動毛刷可鑽入狹小空間，多角度吸頭能夠深入死角，縫隙吸頭則能徹底清潔窗框隙縫。吸塵機搭配的掛牆式收納座，方便收納和取用多個吸頭配件。

容量0.5公升的集塵盒採用了壓縮技術，可以高效壓縮灰塵，提升集塵量之餘並防止灰塵飄散；集塵盒更可以拆卸並水洗，更加衛生。雖然PV-XH3M獨特賣點不多，但各種細節設計都體現了更人性化的考量。●

日立PV-XH3M無線直立手提旋風式吸塵機

售價：$3380

查詢：2770 0377（阿奇立克日立家電）

文：JJ

美術：謝偉豪

編輯：朱建勳

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電郵: feature@mingpao.com

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