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開眼 數碼跨界

挑戰Pokémon的冒牌貨《幻獸帕魯》

【明報專訊】抄襲，無論任何創意產業都不是一件光彩、值得鼓勵的事情。但如果冒牌貨做得太出色，而原裝正版早已乏善可陳呢？由日本開發商Pocket Pair推出的《幻獸帕魯》（Palworld），自今年1月於Steam平台推出先行版，就震撼了整個電子遊戲界，不但一再打破銷量紀錄，還因為登入玩家遠超預期，伺服器嚴重超載。社長溝部拓郎更「告急」指公司沒那麼多資產繳付今個月的伺服器費用，未賺到錢就可能要破產。

《幻獸帕魯》故事發生在一個名為帕魯群島的開放世界（open-world），玩家可以投擲不同的「帕魯球」捕捉島上百多種可愛生物「帕魯」，遊戲設計擺明車馬照抄有近30年歷史的Pokémon——以前叫《寵物小精靈》，現在正名為《精靈寶可夢》始終有些不習慣。然而，事實上，它比過去廿年任何一個世代的Pokémon續作都來得有誠意、深度，以及帶着滿溢而出的惡意。

山寨好過原版

絕對不止於「撞橋」程度，因為《幻獸帕魯》每一隻可以捕捉的「帕魯」，幾乎一眼就認得是取材於哪一隻Pokémon原型，由於相似度太高，甚至被質疑是用AI軟件自動拼貼生成。明目張膽到不似偷雞賣翻版，根本是有心找業界龍頭，即Pokémon的「娘家」任天堂踢館，就連已經退休的前任天堂設計師今村孝矢都說：「對於明知這樣做會有風險，但仍然堅持把遊戲做出來的創作者，我感到非常驚訝。」

當然，在某一部分電玩迷心目中，抄不抄襲都沒所謂，以作品論勝負，最緊要好玩，而且電子遊戲世界一向都是你抄我，我抄你，抄得好就是另起爐灶，抄得不好，畫虎不成反類犬，就被嘲笑是「合成獸」。但我認為《幻獸帕魯》的情况很特別，它是完完全全從Pokémon、《薩爾達傳說》（The Legend of Zelda）、《艾爾登法環》（Elden Ring）以至Minecraft等名作為基礎左拼右湊而來，將上述遊戲元素拆開來看，《幻獸帕魯》沒創意可言，但就真的沒想像過它可以像盆菜一樣全部都有，集各家之長，譬如可以在帕魯島上建房子，小精靈可以「接肢」拿機關槍，居然盲拳打出新玩意。

更重要的一點是，它不但在遊戲內容及意念上（儘管是抄來的）超越了一代不如一代的原裝正版Pokémon，甚至忍不住要說句，這可能才是全球Pokémon玩家期待了幾十年的真正續作。儘管是抄來的，但起碼抄的都是新概念。

由Game Freak開發的Pokémon系列又如何呢，它們是連抄都懶。於1990年代單色Game Boy推出初代Pokémon首作至今，紅藍黃金銀紅寶石鑽石太陽月亮等等，後續了無數版本，就這樣廿幾年過去了，是的，精靈數目確實愈來愈多，有人覺得新不如舊，但我覺得初代1至151號比較像家人，往後的幾百隻精靈作為鄰居（遊戲裏也真的設定為鄰近地區），偶然都有一些有趣討好的新面孔。但真正難以接受的是，它的遊戲系統和界面完全無進步過，從初代賣到2022年的第九代《朱／紫》，就只是將遊戲畫面從黑白變成彩色，從平面變成粗糙的3D繪圖，或者是從封閉式RPG（角色扮演）遊戲變成極簡（陋）的開放世界，當Game Boy都將要放入歷史博物館，如此落後的遊戲程式仍可以掛着Pokémon名字繼續食老本，仍然是任天堂的台柱、銷量保證。

Pokémon動畫版主角小智，其實是以Game Freak社長田尻智為原型（宿敵小茂就是人稱瑪利歐之父的任天堂前設計總監宮本茂），小智的精靈訓練員大冒險持續了廿多年，直到去年都終於掛靴，但Game Freak 的 Pokémon 系列仍然出完一集又一集，躺着都能打敗所有後來居上的劃時代作品。譬如說，今日不少玩家認為宮崎英高領導的From Software走在電子遊戲界的最前線，但它們橫掃2022年各大遊戲獎項的Elden Ring全年銷量只是2000萬套，同年Pokémon《朱／紫》呢？是2400萬套，歷代Pokémon遊戲系列銷量第三高。

明明有着極度優厚的商業條件，無論遊戲品牌及開發資源都是其他廠商望塵莫及，像前幾年「貼牌」給美國開發商Niantic推出的手遊Pokémon Go就已經風行全球，用一點點創意，作出少許改變，輕易就再下一城了，但Game Freak開發的正宗Pokémon系列，從製作水平來說，甚至儼如遊戲界廢老。當然，這也關乎Pokémon玩家未必都是電玩迷，或者對電子遊戲不是太有研究和追求，他們不是打電玩，只是買一份情懷。所以，不難理解為何它們不思進取，從不怕過時，也沒有用心想過如何改變。

直到終於出現了像《幻獸帕魯》這樣的山寨Pokémon挑戰者，一款抄襲痕迹確鑿，罔顧創作道德的作品，這一巴掌有沒有摑醒Game Freak這間廢老公司，暫時未知。但就肯定摑醒了不少忠實的Pokémon愛好者。

真正的生物資本主義

在《幻獸帕魯》的遊戲體驗裏，讓我覺得最瘋狂，甚至帶着猙獰惡意的事情，就是玩家可以生產一把「切肉刀」，然後選擇肢解你所持有的「帕魯」，是literally用上「肢解」這個字眼，還特意為屠宰「帕魯」的畫面打上馬賽克。沒錯，捕捉到這些小精靈之後可以做什麼呢？吉祥物？朋友？不是的，是分配牠們到礦場和貨倉做工人，改裝成戰鬥兵器，黑市販賣給NPC（非玩家角色）或其他玩家，甚至切割做玩家的食物。

在RPG遊戲裏不是經常看到一瓶瓶的紅色藥水嗎？是怎樣提煉出來的？《幻獸帕魯》有一個殘酷的答案。切肉刀，肢解。

所以，它不只是一部抄襲Pokémon那麼單純的作品，而是有意闖入Pokémon長達30年的禁忌。但不算是秘密了吧？剝開「人類的朋友」這個包裝，Pokémon是從來不碰死亡和生物商品化這兩大敏感話題。

以「萌物」比卡超為首的Pokémon，牠們一方面是活生生的動物，但另一方面又似電子寵物、虛擬產品，這意味着牠們一方面有人性、有感情，但另一方面又不會像生物一樣老去、死去。按照遊戲設定，牠們只會進化，但不會死亡，即使生命值跌到零可以去醫療中心復活——所以Pokémon的玩家對戰並非一個鬥獸場。還有，如果精靈數量超過系統上限，玩家不能賣走牠們，更沒有殺死精靈的選項，只可以選擇「放生」牠們，但「放生」之後到了哪裏？當然可以理解成一些被清除的電子數據，但理論上無限繁殖的Pokémon，還是應該像正常生物一樣自然死去，官方從不解釋，但亦不是完全沒說。在初代遊戲流程裏，最明確的例子有83號大葱鴨和104號卡拉卡拉。在遊戲地圖上，只有極低機率會遇見大葱鴨，原因是大葱鴨從不離手的那條大葱屬珍貴食材，因此被人類大量狩獵，導致牠們瀕臨絕種。而在幽靈塔遇到的卡拉卡拉，牠一直戴着的骨頭面具，其實就是牠媽媽的頭顱骨，到牠們長大之後，就會跟媽媽的頭顱骨融為一體。

遊戲與動畫皆沒有說清楚，但其實已暗示了牠們會死，會被人類獵殺、捕食——邪惡的人類又豈止火箭兵團。《幻獸帕魯》則沒這些安全過濾，它是一種赤裸裸的生物資本主義，而且目標明確，就是要撕破人畜無害的Pokémon奇觀，讓大家一起奴役小精靈，榨取牠們的勞動力，肢解成商品。

《幻獸帕魯》當然不會害得Pocket Pair破產收場，事實上，只計算Steam平台已經在半個月內賣出1200萬套。不過，真正要擔心的不是銷售額，而是任天堂會否起訴它們侵權。在《幻獸帕魯》人氣急升的同時，任天堂已放風提到，他們正關注及調查今年1月推出的某款電子遊戲，但暫時未有實際法律行動。關於抄襲指控的另一個有趣說法是，如果這些「帕魯」都是由AI技術自動生成，反而可以用來規避版權問題。

有人欣賞《幻獸帕魯》的惡意，膽敢挑釁Pokémon威權品牌。但我自己有些保留，不是因為它抄襲成分太重，而是我覺得它抄襲得聰明、玩得大膽，只是動機很壞，心腸不好，同時亦感覺到開發團隊對於所謂「大廠」的仇恨和猥褻，或者他們證明了自己有能力模仿別人，有實力推翻巨人，但其實又忽略了另外一些事情。我想，大概就是曾經令小學時期的我沉迷其中，把1到151號精靈全部倒背如流的那份感染力。很抱歉，《幻獸帕魯》沒有，肢解精靈所滿足到的只是獵奇心，後來的Pokémon作品也沒有。

文：紅眼

設計：賴雋旼

編輯：謝秋瑜

電郵：friday@mingpao.com

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