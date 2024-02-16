啟德「龍鳳大禮堂」 復刻1980s婚宴傳統

1970、80年代，龍鳳大禮堂是婚宴的標準配備，一對木雕金龍金鳳，寓意龍鳳呈祥的好意頭。惟千禧年代後漸變過氣，新式酒樓不再在禮堂內增龍添鳳，如今仍有龍鳳木雕的酒樓屈指可數，年輕人或者未曾一睹其面貌。

AIRSIDE 3樓的GATE33藝文館，正舉行以香港人生活中與龍有關的事物為題，帶領大家走一趟「本土尋龍記」。門口起點的大紅絨幕牆上，一對金碧輝煌的龍鳳木雕，正是復刻昔日本地婚宴排場龍鳳大禮堂。策展人朱天韻（Daisy）表示，這是香港人的集體回憶，「可能有些人小時候都會見過，酒樓裏有一對龍鳳，新人都在前面拍照」。她笑言，某程度這也是香港早期的一種打卡文化。

廣東龍較粗身 藤枝製鬚工序繁複

這對龍鳳木雕由本地資深木雕師傅蕭炳強親手製作，他從事神佛像雕刻及維修工作逾半個世紀。Daisy指，因香港酒樓空調長開，為免木材水分被抽乾而收縮裂開，師傅會採用多重夾板，雕刻後再上漆及鋪金箔，「我們希望讓大家親手摸到香港師傅的木雕工藝，特意叫蕭師傅幫忙上了一層保護膠，因為以前在酒樓的龍鳳經常會被人摸到掉色」。

龍雕形態與設計以廣東龍為主，龍身較粗。有別於西方龍獠牙向出的形象，中式龍牙齒往龍身內彎，咧嘴而笑。至於長長的龍鬚工序繁複，由12毫米粗的藤枝製成，Daisy表示藤枝需要先削尖，再浸水煮熱屈好形態。由於藤枝乾後變得非常脆弱，一屈即斷，因此屈好形態後需要以火燒來固定形狀。木雕師傅會因應禮堂大小製作不同形態的龍，例如同場展出的灣仔福興火鍋龍雕縮細手稿可見，因為禮堂比較寬闊，龍也特別闊，向後延伸。

集古村龍雕 特別角度賞龍下巴

除了蕭師傅親手復刻的龍鳳雕刻及手稿，場內還展出了他的珍貴收藏，包括他為海洋公園集古村製作的龍雕。昔日海洋公園仿照西藏布達拉宮設計集古村酒樓，在天花板上便有數十條廣東龍造型雕刻，當中包括蕭師傅手筆。他指平常很少機會見到龍的下巴，如今龍雕置於展館中，參觀者能從這個特別角度欣賞龍顏。

說到龍雕，不得不提龍柱。過去放在神龕或佛龕的龍柱多以雲絮裝飾，場內蕭師傅製作的龍柱卻以牡丹襯托，寓意榮華富貴。Daisy解釋，牡丹需要雕刻許多葉子與花瓣，難度較高，手工繁複。在木柱雕刻完成後，需另外雕刻龍爪、龍頭，再以榫位接駁裝上龍柱，最後鋪上金箔才算完成。

「本土尋龍記」展覽

日期：即日至3月12日

地點：AIRSIDE 3樓GATE33藝文館

文：陳真紀

設計：賴雋旼

編輯：梁小玲

電郵：friday@mingpao.com

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