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NGO引線換新裳 微型公園眾議眾樂

【明報專訊】〈「未．共研社」微型公園聯合創意宣言〉有那麼一句聲明：「公私營及社區合作機制並不新奇，但非政府組織作為第三方中立角色的重要性值得被關注。」2023年，本地設計專案資助平台「信言設計大使」以未．共研社名義發動的「眾．樂樂園」公園翻新計劃終告一段落。回看由創意香港出資、由康文署委託、由建築署代理的這5年大項目，公眾休憩空間的設計指引還在擺盪，最顯明的先導成果或是以體制外組織（NGO）為中間點的多方交涉經驗。

「眾．樂樂園」延伸自「未．共研社 2017」同一主題「『細小』的威力」。其時，「微型公園」（micro park）概念獲政府中人關注，改裝規模一口氣由小型裝置擴至大型園地。信言設計大使聯合創辦人暨執行總監姚嘉珊認為，相比慣稱「口袋公園」（pocket park），「微型公園」一詞扣接當代盛行的「微型生活/住宅」（micro living/apartment）討論，在城市人口密度愈來愈高的整體環境下，更可開掘我們對理想生活和社會資源的想像。

什麼尺數才算微型？據未．共研社查詢，康文署轄下有4類公園：小於0.5公頃的休憩處（sitting-out area）、不到1公頃且靜態康樂設施佔總面積一半以上的休憩花園（rest garden）、不到1公頃且動態娛樂設施佔總面積一半以上的「遊樂場」（playground）、超過1公頃且兼備靜態動態設施的「公園」（park）。計劃4個試點包攬前3類：荃灣二陂坊遊樂場（930平方米）、油麻地砵蘭街休憩花園（376平方米）、西營盤山道天橋底休憩處（314平方米）、油麻地咸美頓街休憩花園（243平方米）——翻查香港便覽，康文署截至2023年管理的1684個公園和花園，當中僅26個屬大型公園，印證了人均休憩面積僅約2平方米的這座城裏，微型公園實是一道尋常不過的景觀。

改造繁複 「慢」可「睇真點」

雖為夾在高樓之隙的碎小地，但投入非一般人力物力，改造微型公園過程非常繁複。捲涉在這次計劃中的，除前述政府部門，另有創新辦、路政署、運輸署、渠務署、機電工程署、民政事務處、區議會，還有設計師團隊的導師學員和一眾街坊街里等。公私持份者眾聲紛議下，未．共研社擔起了斡旋引線的角色：比方，二陂坊遊樂場面積較其他試點大差不多1.5至3倍，政府撥款並不足夠，團隊最後邀得香港賽馬會慈善信託基金額外捐助，才可實現工程費達1318萬元的設計藍圖；又如山道天橋底休憩處的會議次數是4個試點之首，皆因那提升晚間安全度的流線形LED光管射燈初時未能落實，團隊需反覆與施工單位磋商，捍衛設計理念。

溝通時慮及各方，耗上的必是時間成本。走進信言設計工作室的回顧展，只見2017至2023年的時間軸上，研討會議、圖紙審查、現場檢查、大眾參與等流程標得密密麻麻。然而姚嘉珊覺得，這種「慢」不全然是壞事，「我不會責怪其他人，他們工作很忙碌，我們也要日日追死線、追進度，做事好趕好快。只是我有時覺得，非政府組織的中介平台，正好讓人停下來，睇真一點，了解多一點」。面對人事變動如項目統籌創新辦在2022年7月停運，加上延滯社會一切的疫情，各新公園由前期構想到後期建造，歷時數年之久。其間，邀來跨界專業人士討論點評，建立由上而下的社群網絡，與國際非牟利組織Project for Public Spaces赴紐約考察……諸種實踐，相信難成為常態，但對姚嘉珊來說，已是一次向執政者及社會各界演示多方協作如何可能的寶貴經驗。

精英引導與民眾意願難分界

構劃一個公共空間，公眾是無可避免的交涉對象。未．共研社在落實設計前皆有諮詢會和工作坊，如二陂坊遊樂場的攀爬式氹氹轉、繩網鞦韆等，乃應區內遊樂設施不足的居民訴求。實用面向且較易達成共識，但說到城市形象，誰有權力拍板哪一種景觀適合與否？精英引導與民眾意願的分界線，在此重疊模糊。由4個海外及本地設計導師Mimi Hoang、張智強、Sam Jacob、黃炳培率領，新公園的視覺風格徹然不同。以砵蘭街休憩花園為例，其一半主調採亮粉紅色，開放前後惹起極大反響。據油尖旺區議會會議紀錄，時任議員胡穗珊便曾思疑：該公園主要使用者為光顧對面馬會投注站人士，翻新計劃或與使用者期望有落差，更提醒康文署，不應性別定型地假設所有女性都喜愛粉紅色。這顏色令人輕鬆愉悅還是作悶不適？有人想起「教主」Anson Lo、傻豹、乳癌，有人受訪時稱會「想入非非」。無絕對答案。

「如果一座城市有100個粉紅公園，會嚇死人。」姚嘉珊說，自己不是把關人，亦無一把量度好壞的標準尺，整個計劃本就是一次大型的數據蒐集調研。比方，美觀真的是用家首要考慮？據《「未．共研社」：從「小」玩到「大」》一書收錄的反饋意見，在砵蘭街休憩花園「顏色配搭」一項反映優良、非常滿意及滿意者其實達77%，反而「清潔衛生」一項僅16%，粉紅油漆褪色、花壇小便異味等長遠維護在受眾看來更為迫急。公園一開始的設計方向固然包括因地制宜、耐用保養等基本原則，但恰如姚嘉珊引例，粉紅色系的紫葉狼尾草作為園藝植物，打理困難，只是其隨風輕搖的氛圍合宜而被保留下來——團隊只能盡力在設計師的創新與康文署的管理之間拿揑平衡。某些問題可快速跟進，如二陂坊遊樂場地面那屢次絆倒長者、主婦、小童的軟膠小山丘，已被拆除；某些問題似乎束手無策，如山道天橋底休憩處的白圓座椅平面無縫，下雨天容易積水，可其作為特製設施已無法替換。

試點項目告一段落 未來看官方

或者發揮空間有限，但隱匿且碎化的微型公園是這座擠迫之城的一口口喘息點。「眾．樂樂園」的先行任務已經完結。未來，公園再造計劃將交還政府負責。見市建局去年6月網誌提出「微型公園系統」，稱配合活化油旺的重建，將在4年間發展山東街一帶6個公園。到底它只是借用了此空間詞彙，還是能延續未．共研社的設計成果，尚需密切觀察。

「『未．共研社』：從『小』玩到『大』」展覽

日期：即日至2024年3月（只供預約參觀）

地點：石塘嘴南里壹號1樓信言設計工作室

網址：www.designtrust.hk

文：吳騫桐

設計：賴雋旼

編輯：孫志超

電郵：friday@mingpao.com

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