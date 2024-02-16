「平民豪宅」華富邨開先河 公屋「自成一鎮」始祖 廖本懷：建邨首重常識

曾任房屋司政務司 參與建屋25年

香港建築師學會去年頒發金獎予廖本懷，表揚他貢獻香港房屋。廖本懷接受專訪時打趣說：「我又不是游水健將，沒什麼機會拿到金牌。」說時手執學會頒給他的獎牌。他現年90多歲，自1960年加入屋宇建設委員會，曾任職屋宇建設處長、房屋署長和房屋司，參與建設房屋25年，直至1985年出任政務司，1989年退休。

廖本懷笑言，最初加入屋宇建設處工作時，它只是一個小部門，但卻有兩個「酋長」和一個「紅蕃」，「因為那個部門有兩個阿頭就沒有則師，只有我是則師」。他第一個負責項目是馬頭圍邨，接着是和樂邨、福來邨，第四個就是華富邨——是他多年來最滿意的屋邨設計。

必備設施 由獨立廁廚到多層停車場

「我設計的時候，盡量有多些單位有得欣賞海景」，但是部分單位始終要向着山邊。華富邨背山面海，大部分住戶望出窗外就能看到海，有「平民豪宅」之稱。另一方面，華富邨從一開始就規劃成可以自給自足的公共屋邨，除了房屋，周邊配套也齊全，開拓公屋自成社區的先河。

「我覺得做華富邨第一是常識，common sense。」廖本懷說。他解釋，有錢人於建築師建屋階段可參與設計、給予意見；但公屋是已經完成的房屋，容讓基層隨時居住，住戶無法參與設計，建築師就要事前考慮住戶需要。

1960年代的公屋，首要的房屋設計是獨立廁廚。廖本懷指出，徙置區的公共廁所為數戶共用，無論洗澡或如廁都在同一空間，為了爭用廁所容易起爭執，「以設計來解決經常的問題，我覺得這個很common sense，不是特別聰明，只是好應該做的」。其次是華富邨在1960年代交通尚未方便，規劃上需要自給自足，設計時按人口需求，參考市中心的設施，「所有店舖、銀行，甚至有圖書館，這個是最基本的。或者現在（公屋）甚至是更複雜，現在需求和以前不同，現在的設計就應該接納這些需求」。

店舖、街市和餐廳等對應衣食住行基本需求，華富邨更是首個設有多層停車場的公屋，1960年代末至1970年代香港經濟開始起飛，社會階層累積資產，廖本懷發現愈來愈多人擁有私家車，「現在私家車就很普遍了，變成每個新屋邨一定有多層停車場」。

另外他曾考慮在華富邨設置戲院，但後來認為這相較是商業配套，並非獨立市鎮必需，華富邨居民到香港仔的戲院就可看電影，「這些一定要自己去研究，看看附近是怎樣，你做城市規劃就要這樣」。故此華富邨第一間戲院華富閣戲院待至1979年才開幕，並非他規劃之內。

「信風水」 直對馬路空間不建單位

雖然不是每個屋邨都有地利優勢，望出窗外就有海景，但廖本懷在1960年代就考慮到綠化。加入屋宇建設處前，他在英國進修園境設計（landscape design），「在倫敦每一個市中心走出來的門口，一看出去，怎樣都要看到一棵樹」，所以他希望每一個公屋居民從騎樓望出去，至少都能看到一棵樹。馬頭圍邨、和樂邨、福來邨、華富邨等公屋樓齡有多舊，邨內大樹就有多老。

其中馬頭圍邨有一棟樓各層兩個單位空間對着馬路，角度上被馬路直通，「我信風水，我不喜歡那條路直通我住那裏」，所以也不會讓人住在這種單位。於是那兩個單位空間不建為居住單位，留空成樓層之間的空中公園，閒時讓小朋友玩樂，或讓情侶談天說地，變成大廈的公共空間。

即使廖本懷後來分別在1973年和1980年出任房屋署長和房屋司，他還是向時任港督麥理浩堅持直接參與房屋建設工作，「我跟他（麥理浩）說，好像孫中山說『革命尚未成功』，還未做好，那時十年計劃（十年建屋計劃）還在做」，直至1985年上任政務司才告別25年的房屋建設工作。

公屋居住單位質素持續改善，1970年代落成的愛民邨已有兩房一廳，英女王伊利沙伯二世在1975年訪港時，廖本懷是房屋署長，陪同英女王到訪愛民邨的「示範單位」。居屋計劃也在1980年代初推出綠表優先，讓有經濟能力置業的公屋住戶搬出，騰出單位予合資格者。

居民需求變 陸續重建

目前馬頭圍邨和華富邨已納入公屋重建行列，廖本懷認為樓齡達五六十年、設備不完善的公屋已優先重建，下一輪應該到舊公屋，重建後服務新一批公屋住戶。房委會表示，公屋重建一直按其政策和4個基本原則，包括樓宇結構狀况、修葺工程成本效益、重建屋邨附近是否有合適遷置資源，以及原址重建潛力，並就實際情况謹慎考慮是否重建個別屋邨。

現時公屋居民的需求不同於初入戶舊公屋的居民，所以規劃重建項目時，房委會會參考《香港規劃標準與準則》的指引，例如法定圖則規定的發展限制、地區情况、社區設施及建設配套，以及重建對四周環境、交通、空氣流通和景觀的影響，並且考慮基礎設施的容量。舊有公屋社區同樣是舊街坊的集體回憶，房委會表示重建公屋時會考慮保留具保育價值的元素，以華富邨為例，已就華富（一）邨商場的保育事宜與古物古蹟辦事處協調。

舊公屋將會一個接一個重建，但原來廖本懷有時會悄悄回到自己設計的公屋逛逛，「每次我回到愛民邨，看到雙塔形設計，雙塔是我設計的，都很開心」。另外有次相隔幾十年，他想再到和樂邨，但在觀塘四處張望卻無功而還。後來跟房屋署返回和樂邨才發現，原來和樂邨由當年四周最高的建築物，變成被高樓包圍。

「你住在我（設計）的公屋，我就當你是世侄。」廖本懷笑說。

文：嚴嘉栢

設計：賴雋旼

編輯：孫志超

電郵：friday@mingpao.com

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